Arbeiten unter Spannung: Werkzeug, Schutz- und Hilfsmittel

Für Wechselspannungen über 1 kV kommen in Deutschland nur kapazitive Spannungsprüfer, kapazitive Spannungsprüfsysteme und für ein begrenztes Einsatzgebiet auch Fernspannungsprüfer (Freileitungen ≥ 110 kV) zum Einsatz. Geräte entsprechend der DIN EN IEC 61243-1 VDE 0682-411:2022-12 bieten für den Anwender durch die kürzere Bauweise (Typ L für Freileitungen) einen Gewichtsvorteil, der gern in der Praxis angenommen wird.

Isolierende Schutzplatten trennen den oberen und unteren Teil von Mittelspannung-Schaltzellen und ermöglichen so die Ausführung von notwendigen Arbeiten im geschützten Bereich. In Innenraumanlagen mit unterschiedlichen Schaltzellen muss eine eindeutige Zuordnung der Platten zu den jeweiligen Anlagen, z.B. durch Kennzeichnung, gewährleistet sein.

Persönliche Schutzausrüstung für Arbeiten unter Spannung

Beim Arbeiten unter Spannung müssen Sie sich vor Körperdurchströmung und Störlichtbögen schützen. Als Schutzausrüstung gegen die Einwirkung von Hitze und Flammen fordern die Unfallverhütungsvorschriften eine Elektriker-Arbeitskleidung aus baumwollhaltigem Material.

Einen ausreichenden Schutz gegen Störlichtbögen bietet in Niederspannungsanlagen mit Stromkreisabsicherungen bis 63 Ampere handelsübliche Arbeitskleidung mit möglichst hohem Baumwollanteil und einem Flächengewicht von mind. 220 Gramm pro Quadratmeter. Bei Arbeiten an Energieversorgungsnetzen und in größeren elektrischen Anlagen muss man davon ausgehen, dass Kurzschlussströme von mehreren Kiloampere auftreten können. Daher sollte bei Arbeiten an Energieversorgungsnetzen und in größeren elektrischen Anlagen sollte eine Arbeitsschutzkleidung mit mindestens Störlichtbogenklasse 1 gemäß DIN EN 61482-1-2 zum Einsatz kommen.

Die harmonisierte Norm DIN EN 61482-1-2 beschreibt das Prüfverfahren für zwei Störlichtbogenklassen. Für Klasse 1 beträgt der Energiewert 158 Kilojoule und für Klasse 2 318 Kilojoule.