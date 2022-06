Arbeiten unter Spannung an PV-Anlagen

Beim Arbeiten unter Spannung (AuS) besteht eine erhöhte Gefahr der Körperdurchströmung und der Lichtbogenbildung. Um das verbleibende Risiko für Mensch und Anlage auf ein zulässiges Maß zu reduzieren, muss die Elektrofachkraft (EFK) besondere technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen.

Arbeitsanweisung erstellen

Für die Durchführung von Arbeiten unter Spannung an Photovoltaikanlagen muss der Unternehmer eine spezifische Arbeitsanweisung erstellen, in der u.a. Folgendes festgehalten wird:

Arbeitsverfahren

Häufigkeit der Arbeiten

Qualifikation der mit der Durchführung der Arbeiten beauftragten Personen.

Die DGUV Vorschrift 3 umfasst alle Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen einer elektrischen Anlage. Unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften können daher für derartige Arbeiten sowohl Elektrofachkräfte (EFK) als auch elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) zum Einsatz kommen. In der DGUV Regel 3 ist der Geltungsbereich durch eine Einteilung der Tätigkeiten definiert.

Die DGUV Regel konkretisiert die Forderungen des § 8 der DGUV Vorschrift 3 hinsichtlich der Schutzmaßnahmen gegen die Gefährdungen durch Körperdurchströmung und Lichtbögen bei Arbeiten an aktiven Teilen aller Spannungsebenen, deren spannungsfreier Zustand nicht sichergestellt ist.

Reinigung der elektrotechnischen Infrastruktur bei PV-Anlagen

Allgemeine AuS-Situationen sind beim Reinigen der elektrotechnischen Infrastruktur bei Photovoltaikanlagen wie z.B. bei Transformatoren, Mittelspannungsschaltern und Niederspannungsschaltern zu beachten. Das Heranführen von Werkzeugen und Hilfsmitteln zum Reinigen sowie das Anbringen von geeigneten Abdeckungen und Abschrankungen sind dabei nur von einer Elektrofachkraft durchzuführen.

Austausch von Sicherungen an Photovoltaikanlagen

Ein weiteres allgemeines Beispiel einer AuS-Situation ist der Austausch von Sicherungen an der Mittel- oder Niederspannungsseite der Photovoltaikanlage. Dabei muss beim Herausnehmen und Einsetzen von unter Spannung stehenden Sicherungseinsätzen des NH-Systems ohne Berührungsschutz und ohne Lastschalteigenschaften eine Gefährdung durch Körperdurchströmung bzw. durch Lichtbögen weitgehend ausgeschlossen werden. Es sollte ein NH-Sicherungsaufsteckgriff mit fest angebrachter Stulpe verwendet und ein Gesichtsschutz (Schutzschirm) getragen werden.

Speziell für den PV-Bereich ist die Tatsache, dass mit dem Verbinden der Module untereinander der Bereich um die Module zum AuS-Bereich (nach DIN VDE 0105-100 zur abgeschlossenen Betriebsstätte) wird. Auch nicht elektrotechnische Arbeiten (Grünpflege, mechanische Arbeiten, Dachreparaturen etc.) sind ab dann zu klassifizieren und alle relevanten Personen entsprechend zu unterweisen.

Das muss bei Wartung und Instandsetzung von PV-Anlagen beachtet werden

Während des Betriebs der Photovoltaikanlage rückt der AuS-relevante Tätigkeitsbereich Service und Wartung im Generatorfeld in den Mittelpunkt. Das Betreiben umfasst dabei alle Tätigkeiten (Bedienen und Instandhalten) an und in elektrischen Anlagen der Photovoltaikanlage sowie an und mit elektrischen Betriebsmitteln.

Zum Instandhalten gehören regelmäßige Inspektionen, Wartung und Instandsetzung. In diesem Tätigkeitsbereich werden u.a. auch Messungen im Generatorfeld zur Überprüfung bzw. eventuell auch Fehlersuche durchgeführt. Dabei sind Messen und Prüfen zur Fehlersuche erlaubte AuS-Handlungen. Montagearbeiten wie das Öffnen und Schließen von Klemmstellen sind nach der DGUV Regel 3 Arbeiten unter Spannung. In Abbildung 1 ist eine Isolationsmessung am Generatoranschlusskasten abgebildet.