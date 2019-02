5 Sicherheitsregeln: Stromunfälle vermeiden

Immer wieder kommt es bei der Arbeit in und an elektrischen Anlagen zu Stromunfällen, die tödlich ausgehen können. In rund 45 % der Unfälle kann als Ursache ein Verstoß gegen die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik ausgemacht werden (Quelle: BG ETEM). Damit Sie und Ihre Kollegen beim Arbeiten an elektrischen Anlagen geschützt sind, sollten Sie die 5 Sicherheitsregeln sorgfältig anwenden.