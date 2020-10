Die regelmäßige Prüfung elektrischer Arbeitsmittel soll deren ordnungsgemäßen Zustand sicherstellen und dient somit der Arbeitssicherheit. Elektrische Arbeitsmittel, die in einem Betrieb eingesetzt werden, müssen frei von Defekten sein und dürfen keinerlei Gefährdung darstellen. Die DGUV Information 203-070 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel – Fachwissen für den Prüfer“ richtet sich an die Elektrofachkraft, die als befähigte Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung Prüfungen an ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmitteln durchführt.

Die befähigte Person (bP)

Der Begriff „befähigte Person“ ist in der TRBS 1203 definiert. Demnach ist eine befähigte Person eine Elektrofachkraft (EFK), die

Prüferfahrung besitzt

und deren Kenntnisse immer auf dem neuesten Stand der Technik sind.

Regelmäßige Unterweisungen sind Pflicht

In der TRBS 1203 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die ordnungsgemäße Durchführung von Prüfungen umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen notwendig sind. Die befähigte Person muss außerdem dafür sorgen, dass ihre Kenntnisse immer auf dem neuesten Stand der Technik sind. Sie besucht daher regelmäßig Fortbildungen.

Eine Unterweisung zu wiederkehrenden Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel sollte u. a. folgende Themen beinhalten: