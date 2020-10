Elektro-Azubis müssen auf Stromunfälle vorbereitet werden

Elektriker wird man aus Leidenschaft, oder? Auszubildende der Elektrotechnik sind meist mit Feuereifer bei der Sache. Umso wichtiger ist es für die Ausbilder, ihre Azubis auch für die Gefahren des elektrischen Stroms zu sensibilisieren. Elektro-Azubis müssen die Schutzmaßnahmen verinnerlichen und wissen, wie sie sich im Ernstfall, bei einem Stromunfall, richtig verhalten.

Die Gefahren des elektrischen Stroms richtig einschätzen

Zunächst sollten die Azubis einschätzen können, welche Gefahren von der Arbeit mit elektrischer Energie ausgehen. Strom ist unsichtbar und meistens sind Stromstärke und Spannungshöhe unbekannt. Wahrscheinlich hilft es bei der Realisierung der Gefahren, wenn man sich einmal die Zahl der Stromunfälle vor Augen hält.

Regelmäßig veröffentlicht die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) auf ihrer Webseite die Statistiken der Stromfälle. Diesen ist zu entnehmen, dass die Zahlen jedes Jahr kontinuierlich ansteigen. Im Jahr 2019 wurden der Berufsgenossenschaft von ihren Mitgliedern insgesamt 4.035 Stromunfälle gemeldet – im Jahr 2015 waren es noch 3.361.

Dabei spielen die Berufsgruppen und die Berufserfahrung eine Rolle. Die Berufsgenossenschaft hat die ihr gemeldeten Stromunfälle für die Jahre von 2014 bis 2018 nach der Art der elektrotechnischen Qualifikation aufgeschlüsselt. An Stromunfällen waren prozentual diese Gruppen beteiligt:

zu 48,1 % Elektrofachkräfte

zu 28,0 % elektrotechnisch unterwiesene Personen

zu 22,8 % Laien

zu 1,2 % Sonstige

Die hohe Zahl der beteiligten Elektrofachkräfte lässt sich wohl damit erklären, dass diese auch am meisten mit elektrischem Strom zu tun haben. Interessant wird es aber dann, wenn man die an Stromunfällen beteiligten Elektrofachkräfte nach ihrer Berufserfahrung aufschlüsselt. Dann sieht es so aus:

zu 43,3 % waren Elektrofachkräfte mit Berufserfahrung von bis zu 5 Jahren beteiligt

zu 21,1 % mit Berufserfahrung über 5 bis 10 Jahre

zu 18,5 % über 10 bis 20 Jahre

zu 17,1 % über 20 Jahre

Daraus lässt sich schließen: Je mehr Erfahrung man als Elektrofachkraft hat, umso weniger ist man an einem Stromunfall beteiligt. Mit der beruflichen Erfahrung lernt man immer mehr die Gefahren des elektrischen Stroms richtig einzuschätzen.

Doch darauf kann man nicht warten. Die Elektro-Azubis müssen von Anfang an wissen, wie gefährlich ihre Arbeit mit elektrischer Energie ist.