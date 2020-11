So ist zum Beispiel eine Prüftätigkeit nach DIN VDE 0701-0702 keine einfache elektrotechnische Arbeit, die man dem überlässt, der gerade „nichts Besseres“ zu tun hat, sondern erfordert im Gegenteil ein Höchstmaß an Erfahrungen, die sich im Status „Befähigte Person“ nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Verbindung mit Kapitel 2 der TRBS 1203 äußern, sowie verantwortliches Handeln voraussetzt.

Wie in mehreren Fachaufsätzen nachzulesen, handelt es sich bei der Qualifikation „Elektrofachkraft“ (EFK) um einen Status und weniger um einen Berufsabschluss. Neben den in der DIN VDE 1000-10 bzw. DIN VDE 0105-100 dargestellten fachlichen Anforderungen tritt auch immer die persönliche Eignung. Während der Berufsabschluss trotz mangelnder persönlicher Eignung nicht verlustig gehen kann, ist dies bei einem Status sehr wohl der Fall.

Die Elektrofachkraft als Erfüllungsgehilfe

Aus Sicht unserer Rechtsgelehrten (der DGUV Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, TRBSen): Der Vorgesetzte benötigt einen im juristischen Sprachgebrauch sogenannten „Erfüllungsgehilfen“, der Verantwortung für die „Elektrizität“ wahrnehmen kann.

Dieser „Erfüllungsgehilfe“ muss gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) und Arbeitschutzgesetz (ArbSchG) so ausgestattet sein, dass er seinen Job vernünftig wahrnehmen kann (siehe dazu auch BGB §§ 278, 831).

Die Elektrofachkraft in der Praxis

Jeder Mensch weiß, dass ein Berufsneuling nicht alles wissen kann. Denn das ist Stand der Technik! So weiß auch ein frisch ausgelernter Mitarbeiter aus dem Bereich der Elektrotechnik (Geselle, Facharbeiter) selbst, dass er nicht alles von den Aufgaben einer Elektrofachkraft (EFK) weiß.

Damit der Vorgesetzte seinen neuen „Erfüllungsgehilfen“ sicher einsetzen kann, muss er zu einer Elektrofachkraft heranreifen:

durch das Sammeln von Erfahrung in der Praxis und

dem Kennenlernen der für ihn wichtigen Gesetze, Vorschriften und Normen etc.

Ein besonders sorgfältiger Vorgesetzte organisiert zusätzlich eine Person, die der künftigen Elektrofachkraft ab und zu fachlich über die Schultern sieht (siehe dazu Arbeitsschutzgesetz und §§ 276, 823 BGB). Am Anfang mehr, nachher weniger.

Regelmäßige Weiterbildung ist Pflicht

In der heutigen Zeit, mit dem schnellen Wechsel von Techniken, Erkenntnissen und Gesetzen, ist niemand mehr nur mit einer Berufsausbildung per se als Elektrofachkraft geeignet. Deswegen hat auch die TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Personen“ explizit die regelmäßige Schulung der befähigten Personen erwähnt. Diese wird übrigens ebenfalls gemäß der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ (ehemals BGV A1) mindestens jährlich gefordert! Also will auch unsere Berufsgenossenschaft als Versicherer, dass Menschen mit hoher Verantwortung wie die Elektrofachkraft, sich regelmäßig weiterbilden.

Verantwortliche berufen sich immer wieder darauf, dass das mit der Elektrofachkraft angeblich anders geregelt ist. Bei der ordentlichen Lektüre der DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (ehemals BGV A3) oder der DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ bzw. der DIN VDE 1000-10 „Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen“ kommt man immer wieder zum Schluss, dass Leute die so etwas behaupten, mit dem Lesen zu früh aufgehört haben. Nochmals: eine Weiterbildung und Erfahrung sind immer explizit gefordert!

Die Elektrofachkraft im amtlichen Regelwerk

DIN VDE 1000-10 „Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen“

„Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.“

Hier ist unter dem Begriff der „einschlägigen Normen“ nicht nur der enge Begriff der DIN-Normen oder DIN VDE-Normen zu verstehen, sondern auch Vorschriften und Bestimmungen anderer Regelsetzer, z.B. die Betriebssicherheitsverordnung und die dazugehörigen TRBSen, Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)