Informationen zum Arbeitsauftrag

Eine Elektroinstallationsfirma sollte an der betriebsinternen 20-kV-Versorgung eines größeren EVU-Abnehmers Arbeiten durchführen. Die konkrete Aufgabe war das Umklemmen der Anschlüsse einer alten Station in eine neue. Die Installationsfirma, die schon seit Längerem die Schaltberechtigung für die betroffenen Anlagen besaß, schickte zwei Elektromonteure, die die Arbeiten durchführen sollten.

Die Kabelverlegung war für Montag geplant. Bereits am Samstag vor Beginn der Arbeiten wurden die Stationen der alten Anschlussstellen im oberen Bereich freigeschalten, kurzgeschlossen und geerdet. Die Monteure verwendeten eine Plexiglasplatte mit der Aufschrift „Nicht schalten!“, um den unteren noch unter Spannung stehenden Bereich abzudecken. Zusätzlich brachten sie in der Zelle ein Schaltverbotszeichen an.