So helfen Sie Ihren Kollegen nach einem Stromunfall!

Besondere Gefahren durch elektrische Energie

Im betrieblichen Alltag kommt es immer wieder zu Arbeitsunfällen. Durch geeignete Maßnahmen, wie Gefährdungsbeurteilungen oder Mitarbeiterschulungen, lässt sich lediglich die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls senken.

Besonders im elektrotechnischen Umfeld besteht ein erhöhtes Gefahrenpotenzial durch elektrische Energie, da sie im Allgemeinen nicht sichtbar und ihr Wert, somit auch die Spannungshöhe und Stromstärke, unbekannt ist. Letzten Endes kommt es immer auf die äußeren Umstände und Gegebenheiten an. Unabhängig davon lassen sich einige Gefährdungen nennen, die häufig vorkommen.

Störlichtbögen durch zu hohen Kurzschlussstrom

Störlichtbögen sind die Folge eines zu hohen Kurzschlussstroms. Es kommt zu einem Spannungsüberschlag, der als Lichtbogen sichtbar wird. Die zeitliche Dauer dieses Blitzes ist sehr kurz und er führt hohe Temperaturen mit sich, die zu schweren Verbrennungen führen können. Der Einschlagpunkt des Störlichtbogens ist nicht vorhersehbar. Allerdings sind Verletzungen, die sich auf einen Störlichtbogen zurückführen lassen, im Oberkörperbereich und in den oberen Extremitäten zu finden.

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder treten in dem Moment auf, wenn es zu einem Stromfluss kommt. Beispielsweise dehnt sich das Magnetfeld radial um eine Leitung aus, sobald ein Strom fließt. Diese Felder sind frequenzabhängig; d.h., je höher die Frequenz ist, desto stärker sind die Auswirkungen, die auf den Menschen wirken. Weiterhin hat dieses physikalische Phänomen eine Fernwirkung, wie der Fachmann sagt. Demnach ist die Quelle dieser Strahlen zwar bekannt, aber die Wirkung tritt in einiger Entfernung ein. Diese Wirkungen sind für den Laien im Allgemeinen wenig bekannt bis unbekannt, da sie im Vergleich zu einem elektrischen Schlag nicht so häufig auftreten und bemerkt werden.

Der elektrische Schlag

Der elektrische Schlag tritt in der Praxis leider häufiger auf. Er nimmt verschiedene Wege durch den menschlichen Körper. Typische Stromwege verlaufen von Hand zu Hand, von der Hand zum Fuß oder von der Hand zum Rumpf. Je nach Strecke ergeben sich verschiedene Widerstandswerte, die die Stromstärke bestimmen. Ausgehend von einer Netzspannung von 230 V und einem Körperwiderstand von 1.000 W lässt sich über das ohmsche Gesetz ein Strom von 230 mA berechnen. Eine Stromstärke, die in der Regel tödlich ist.