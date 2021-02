Auszubildende in den Betrieb eingliedern und unterweisen

Der Anfang der Ausbildung ist für beide Seiten mit Stress verbunden. Die Auszubildenden müssen viele neue Informationen und Eindrücke verarbeiten. Die Ausbilder hingegen wollen die neuen Mitarbeiter zügig in den Betrieb integrieren, ohne möglichst die alltäglichen Abläufe zu verlangsamen. In der Elektrotechnik ist es gerade für Auszubildende besonders wichtig, dass sie über die Gefahren und Risiken am Arbeitsplatz Bescheid wissen.

Wie Sie Ihre Elektro-Auszubildenden rechtssicher in den Betrieb eingliedern

Die ersten Tage zu Beginn eines neuen Ausbildungsjahrgangs bringen oft Unruhe in den Betrieb oder die Abteilung. Die neuen Mitarbeiter sollen möglichst schnell in die Arbeitsstätte, die Arbeitsorganisation und den Kollegenkreis integriert werden, ohne Betriebsabläufe zu stören oder allzu sehr die Kräfte der vorhandenen Belegschaft zu binden.

Umgekehrt sind die ersten Tage in der neuen Umgebung auch für die Auszubildenden mit Stress verbunden. Unzählige Eindrücke müssen verarbeitet, eine Vielzahl von Informationen muss behalten und neue Aufgaben müssen gelernt werden. Je nach Naturell und Fähigkeiten, Branche und Tätigkeit kann es einige Zeit dauern, bis „der Neue“ in seine Aufgaben hineingewachsen ist und von den Kollegen nicht mehr als Be-, sondern als Entlastung empfunden wird.

Mit Geduld, Verständnis und Rücksicht ist diese Phase für beide Seiten gut zu meistern. Besonders reibungslos und leicht gelingt das Einbinden der neuen jungen Mitarbeiter, wenn sich der Betrieb konsequent auf deren Ankunft vorbereitet hat. Die Checkliste mit ihren einzelnen Punkten hilft Ausbildern und Vorgesetzten, dabei keine wesentlichen Punkte zu vergessen und Auszubildenden den Einstieg in ein möglichst sicheres und unfallfreies Berufsleben zu erleichtern.

Hier geht es weiter zur Checkliste: Auszubildende rechtssicher in den Betrieb eingliedern.