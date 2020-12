Statistik der Stromunfälle: Das lernen wir daraus

Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) zeigt auf ihrer Website die Statistiken der Stromfälle in Deutschland. Die Daten stammen vom 28. Januar 2020 aus dem Unfallregister der BG ETEM. Es ist sehr aufschlussreich, sich diese Statistiken anzuschauen. Manchmal sind die Ergebnisse verblüffend! Auf jeden Fall aber lehrreich für Elektrosicherheit in der Praxis. Im Folgenden wollen wir einige der Statistiken näher betrachten.

Zuerst eine erfreuliche Nachricht: Die Zahl der Stromunfalltoten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Waren im Jahr 1970 noch 256 Stromfalltote zu beklagen, so waren es im Jahr 2019 nur noch 43. Obwohl heute viel mehr elektrische Energie genutzt wird als vor 40 Jahren, gibt es insgesamt weniger Tote durch Stromunfälle. Auf der anderen Seite sind es aber immer noch 43 zu viel.

So wie die Nutzung elektrischer Energie in allen Bereichen zugenommen hat, ist auch die Sicherheit gestiegen. Was sieht man hieran? Auf jeden Fall, dass die Sicherheitsbestimmungen im Bereich Elektrosicherheit wichtig sind, vor allem aber ihre Umsetzung in der Praxis: da sind sie lebenswichtig.