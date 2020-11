Wer darf an welchen elektrischen Installationen, Anlagen, Einrichtungen oder Netzen usw. unter welchen Umständen welche Schalthandlungen ausführen? Diese Fragen betreffen die sogenannten Schaltbefähigungen und Schaltberechtigungen. Sie begrenzen den Personenkreis, der zum „Schalten“ berechtigt ist. Die Regelwerke geben sich dazu bedeckt. Doch ein sorgsames Erteilen von Schaltberechtigungen ist ein wichtiges Element der Organisation der Elektrosicherheit in einem Unternehmen.

Schaltberechtigte und Schaltbefähigte, dazu noch Schaltauftragsberechtigte oder Schaltanweisungsberechtigte? Die Terminologie um diesen speziellen Erlaubnisvorgang in der Elektrosicherheit wirkt etwas diffus und die Begriffe sind nicht in Normen oder Regelwerken eindeutig definiert. Zum Beispiel kommen die Worte „Schaltberechtigung“ und „Schaltbefähigung“ in der DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ interessanterweise gar nicht vor. Und dieses Dokument, bekannter unter der früheren Bezeichnung „BGV A3“, gilt immerhin als die zentrale Unfallverhütungsvorschrift für den elektrotechnischen Bereich.

Dennoch hat sich die Schaltberechtigung als ein Erlaubnis-, Genehmigungs- bzw. Beauftragungsverfahren durchgesetzt. Verschiedene Weiterbildungsorganisationen bieten an, die Schaltbefähigung entsprechend DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ in einer Schulung zu erwerben. Meist sind für ein solches Sachkunde-Seminar zwei Tage vorgesehen.

Die DIN VDE 0105-100 gilt spannungsbereichsübergreifend und keineswegs nur für Hochspannung oder Mittelspannung. Schaltberechtigungen sind demnach für alle Spannungsebenen sinnvoll, auch für den Bereich der Niederspannung.

Schalthandlungen für verschiedene Spannungsebenen in elektrischen Anlagen

Nach DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ gibt es im Abschnitt 5.2 „Schalthandlungen“ zwei Arten der Schalthandlung:

„Schalthandlung zum Ändern des elektrischen Zustandes einer Anlage, deren bestimmungsgemäßer Gebrauch gefahrlos ist.“ – Wie beispielsweise das Einschalten des Badlichts oder die Benutzung der Kaffeemaschine.

„Ausschalten und Wiedereinschalten von Anlagen im Zusammenhang mit der Durchführung von Arbeiten.“

Von einem bestimmungsgemäß gefahrlosen Gebrauch ist im zweiten Fall, nach VDE, nicht mehr die Rede. Dieses könnte in dem Zusammenhang z.B. das Schalten einer luftisolierten Mittelspannungs-Schaltanlage sein.

Da die DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ laut Anwendungsbereich eine spannungsbereichsübergreifende Norm ist und sie für alle Spannungsebenen gilt, kann man nach dieser Norm nicht strikt zwischen Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlage unterscheiden. Vielmehr sollte sich der Unternehmer beim Umsetzen der Anforderungen nach DIN VDE 0105-100 Gedanken machen, nicht allein nur für den Mittel- und Hochspannungsbereich Schaltberechtigungen zu vergeben. Dieses sollte im Niederspannungsbereich genauso erfolgen. Man könnte eine im Unternehmen sozusagen „allgemeingültige Berechtigung zum Schalten von Niederspannungsanlagen“ für die Elektrofachkräfte in der jeweiligen Tätigkeitsbeschreibung hinterlegen, da das „Schalten von Anlagen und Anlagenteilen“ eine Grundtätigkeit ist, die einer Elektrofachkraft schon während der Ausbildung beigebracht wird bzw. sich im Berufsleben mit steigendem Erfahrungserwerb weiter aufbaut und festigt.

Schulung zum Erwerb oder Auffrischung der Schaltbefähigung

Im Mittel- und Hochspannungsbereich hat sich etabliert, die Schulung/Befähigung zum Schalten von Mittel- und Hochspannungsanlagen nicht nur durch eigene entsprechend qualifizierte Personen durchführen zu lassen. Vielmehr wird häufig auf externe Dienstleister zurückgegriffen, die aufgrund ihres umfangreichen Erfahrungsschatzes und entsprechender Kenntnis der Normen in der Lage sind, vor, während und im Nachgang zu einem Schaltbefähigungsseminar Fachfragen und organisationstechnische Fragestellungen zu klären.

Auf diese Weise bekommen Schaltbefähigte neben den für ihren Aufgabenbereich zu beachtenden Bestimmungen und Anweisungen im Umgang mit den betriebseigenen Schaltanlagen auch wertvolle Informationen, wie es beispielsweise anderenorts mit dem „Schalten an elektrischen Anlagen“ aussieht, oder welche technischen Neuerungen sich in der Welt des Schaltens ergeben haben oder eingeführt wurden.

Zeitlich gesehen, sollte eine entsprechende Qualifizierungsmaßnahme der schaltbefähigten Beschäftigten im Zeitfenster von ca. zwei bis vier Jahren wiederholt werden, da aufgrund des schnellen technischen Wandels – auch im Bereich der Schaltanlagen – ein entsprechend schnelles Anpassen des Wissensstands notwendig ist.

Eine genaue zeitliche Festlegung, wann eine Wiederholungsschulung zum Erhalt/Erwerb der Schaltbefähigung erforderlich ist, liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers.

Von der Schaltbefähigung zur Schaltberechtigung

Vor der Vergabe von Schaltberechtigungen durch den Unternehmer hat der Arbeitgeber gemäß § 7 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) dafür zu sorgen, dass Beschäftigte auch in der Lage sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten. Dieses setzt nach einer entsprechenden Qualifizierungsmaßnahme voraus, dass der Unternehmer nachweisen kann, welcher der unterstellten Mitarbeiter zum „Schaltberechtigten“ ernannt ist.

Im eigenen Interesse des Unternehmers bzw. der verantwortlichen Elektrofachkraft sollte diese Bestellung vom „Schaltbefähigten zum Schaltberechtigten“ in Schriftform erfolgen. Somit kann der Unternehmer nachweisen, dass er zum einen die ihm vom Gesetzgeber auferlegte Fürsorgepflicht der unterstellten Mitarbeiter beachtet hat. Und zum anderen ergibt sich ein Überblick, welcher Schaltberechtigte zum Schalten von welchen Anlagen und Anlagenteilen fachlich qualifiziert ist.

Grundsätze für Schaltberechtigungen

1. Nur nach Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilungen bilden die zentrale Basis für die Arbeitsschutzmaßnahmen eines Unternehmens. Dies schließt auch alle Sicherheitsmaßnahmen, Vorkehrungen und Verhaltensregeln ein, welche die Elektrosicherheit betreffen. In einer Gefährdungsbeurteilung werden alle bestehenden Risiken an einem Arbeitsplatz oder für eine Tätigkeit erfasst und anhand der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens und des Ausmaßes eines potenziellen Schadens bewertet. Aus dieser Beurteilung werden Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln, Prüffristen usw. abgeleitet.

Dieses Beurteilen der konkreten Gefährdungen vor Ort kann auch Fragen zu Schalthandlungen betreffen. Selbstverständlich muss damit nicht jedem Verwaltungsmitarbeiter, der morgens seinen PC hochfährt (und damit einschaltet) eine Schaltberechtigung erteilt werden. Doch für alle Situationen und Vorgänge, wo Schalthandlungen über einen „bestimmungsgemäß gefahrlosen Gebrauch“ hinausgehen, sollte im Rahmen der gängigen Vorschriften wie der DIN VDE 0105-100 festgelegt werden, für welche Vorgänge Schaltbefähigungen notwendig und Schaltberechtigungen zu vergeben sind. Arbeitsschützer kennen ein ähnliches Vorgehen für das Erteilen von Erlaubnisscheinen, z.B. für feuergefährliche Arbeiten oder für das Betreten eines Silos bei Gefahr von Sauerstoffmangel.