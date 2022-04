Stromunfälle: Ursachen und Maßnahmen

Warum passieren immer wieder Stromunfälle, obwohl die Gefahren doch hinreichend bekannt sein müssten? Auch und gerade für Elektrofachkräfte sind sie allgegenwärtig und dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Hier ein Überblick über häufige Ursachen und grundsätzliche Maßnahmen.

Die Zahl tödlicher Stromunfälle ist in den letzten Jahrzehnten insgesamt zwar stark zurückgegangen, und im gewerblichen Bereich konnte mit Arbeitsschutzbestimmungen schon eine Menge erreicht werden. Doch verglichen mit dem privaten Bereich ist die Unfallrate am Arbeitsplatz immer noch hoch.

Eher seltene Ursache: Technische Mängel

Deshalb ist das Thema „elektrische Gefahren“ immer aktuell, vor allem für Menschen, die an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln arbeiten. Denn: Technische Mängel sind nur noch eine seltene Unfallursache. Die Wahrscheinlichkeit, dass es tödlich endet, ist bei einem Stromunfall mehr als 25 Mal höher als bei anderen Arbeitsunfällen.

Häufige Ursache: Verhaltensfehler

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat 2002 in Zusammenarbeit mit dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V. (VDE ) Stromunfälle in Industrie und Gewerbe, Freizeit und Haushalt ausgewertet: Nach der Studie „Elektrounfälle in Deutschland“ ereignen sich die meisten Stromunfälle im Niederspannungsbereich. Unfallursache ist, auffallend häufig, fehlerhaftes Verhalten.

Qualifikation schützt vor Fehlern nicht

In der Regel ist es keineswegs der ahnungslose Praktikant, der sich (im besten Fall) die Finger verbrennt: Unter den elektrotechnischen Laien trifft es vor allem Betriebsleiter, Ingenieure und Meister, doch auch ihre qualifizierten Kollegen sind nicht immer auf der sicheren Seite, im Gegenteil: Sie verunglücken etwa doppelt so häufig.

Deutlich höhere Letalität

Nach der Studie sind vor allem Elektro-Obermonteure gefährdet, denn die Letalität ist für sie deutlich höher ‒ in diesem Fall also die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen eines Stromunfalls zu sterben. Obwohl Obermonteure achtmal weniger häufig Stromunfälle erleiden als Elektromonteure, endet die Sache mehr als dreimal so oft tödlich.