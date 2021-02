DIN VDE 0298-4: Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen

Die Norm DIN VDE 0298-4 gilt für die Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen. Der Anwender findet in der Norm u.a. empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen. Hier erfahren Sie die Anforderungen der Norm an die Belastbarkeit im ungestörten Betrieb und an die Belastbarkeit im Kurzschlussfall.

DIN VDE 0298-4:2013-06: Anwendungsbereich, Praxisbezug und Anforderungen

Der offizielle Titel der Norm DIN VDE 0298-4:2013-06 lautet: „Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen – Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen“. Es handelt sich hier um eine nationale Norm.

Die DIN VDE 0298-4 gilt für die Strombelastbarkeit von isolierten Starkstromleitungen zur Verlegung in und an Gebäuden. Die Strombelastbarkeit für Leitungen im Erdreich, die durch diese Norm beschrieben sind, gilt nur für Leitungen in und an Gebäuden – für andere Installationen im Erdboden muss die Strombelastbarkeit aus der DIN VDE 0276-603 abgeleitet werden.

Zweck der DIN VDE 0298-4 ist es, eine zufriedenstellende Lebensdauer der Leiter und Isolierung im Hinblick auf die thermische Auswirkung, die durch den über eine längere Zeit in normalem Betrieb fließenden Strom hervorgerufen wird, zu erreichen.

Praxisbezug

Isolierte Starkstromleitungen dürfen nur von Fachkräften oder unterwiesenen Personen installiert und an Betriebsmittel angeschlossen werden. Alle Leitungen sind nach den auftretenden Spannungen und Strömen auszuwählen. Die Auswahl erfolgt zu den nachfolgenden Betriebsbedingungen wie Spannung, Strom, Schutzvorkehrungen, Häufung von Leitungen, Art der Verlegung und Zugänglichkeit.

Anforderungen

Diese Norm liefert für Hersteller von Betriebsmitteln, Installateure und Endkunden einen Leitfaden mit den Eigenschaften von Niederspannungsleitungen und deren Grenzen. Diese werden als wichtige Eigenschaften im Hinblick auf den Schutz von Leben, Gebäuden und Gütern erachtet. Die Norm bietet auch eine angemessene Sicherheit für die Lebenserwartung der Leitung in ihrer Anwendung.