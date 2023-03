Farbe der 24V/DC-Versorgung

Frage aus der Praxis zur Aderfarbe 24V/DC

Ein Maschinenbauer lieferte uns mehrere Maschinen in denen er den Minus der 24V/DC-Versorgung in hellblau ausgeführt hat. In den Schaltschränken ist jedoch der Neutralleiter (230V) auch in hellblau ausgeführt. Ist das zulässig? Normalerweise wird die 24V/DC bei uns in dunkelblau ausgeführt.