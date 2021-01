Leitungsverlegung in der täglichen Praxis der Instandhaltung

I = wirksamer Kurzschlussstrom in A

S = Leiterquerschnitt in mm 2

t = Kurzschlussdauer in s

Der Leiternennquerschnitt ist so zu wählen, dass der Leiter die vorgegebene Belastung an keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt über die zulässige Betriebstemperatur erwärmt wird. Die Erwärmung bzw. die Belastbarkeit eines Kabels oder einer Leitung ist vom Aufbau, den Werkstoffeigenschaften und den Betriebsbedingungen abhängig.

Unter normalen Betriebsbedingungen gemäß Herstellerangaben und unter der Voraussetzung der fachgerechten Dimensionierung von Leitungen findet keine übermäßige Erwärmung und somit keine Überlastung statt. Die maximal zulässige Leitertemperatur wird hierbei wesentlich durch die Beschaffenheit der Isolierung und des Leiters bestimmt. In der Planungsphase müssen neben der Beschaffenheit der Isolierung und des Leiters verschiedene Einflussfaktoren wie die Betriebsart, die Verlege- sowie die Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden. Erforderliche Tabellen zur Ermittlung des Mindestquerschnitts der jeweiligen Leitung finden Sie in Tabelle 3 der aktuellen DIN VDE 0298-4 „Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen“.

Die Wärmeleistung an der Kontaktstelle beträgt hierbei W F = 959 W.

In dem o.g. Beispiel sinkt die Stromaufnahme des Verbrauchers um 110 mA durch die Entstehung eines unvollkommenen Kurzschlusses. Die Gesamtstromaufnahme erhöht sich von 4,49 A auf 8,78 A, führt allerdings nicht zur Auslösung eines vorgeschalteten Leitungsschutzschalters.

Deshalb: Beugen Sie Beschädigungen vor

Zur Vermeidung von Schäden durch defekte Leitungen und damit verbundene unvollkommene Kurzschlüsse ist eine fachgerechte Dimensionierung und Verlegung mindestens ebenso entscheidend wie eine regelmäßige Wartung der gesamten elektrischen Anlage. Kommt man der Verpflichtung zur Erst- und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0105-100:2015-10 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ nach, so beugt man der Beschädigung der elektrischen Anlage über den gesamten Lebenszyklus hindurch vor. Im Anschluss an die Erstprüfung nach Inbetriebnahme wird die Anlage wiederkehrend einer Gefährdungsbeurteilung durch eine Elektrofachkraft (EFK) unterzogen und somit immer wieder an veränderte Bedingungen angepasst.