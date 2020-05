Prüfung elektrischer Anlagen von Einsatzfahrzeugen

Wie werden Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr etc. rechtssicher geprüft? Welche Prüfschritte müssen durchgeführt werden? Welchem Prüfturnus unterliegen die Fahrzeuge?

Wie werden Einsatzfahrzeuge rechtssicher geprüft?

Um Einsatzfahrzeuge rechtssicher zu prüfen, muss der Unternehmer, welcher in diesem Fall nicht Fahrzeughalter sein muss, eine Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz des Fahrzeugs und aller darauf mitgeführten Betriebsmittel gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durchführen. Hierbei darf er sich nicht auf den elektrotechnischen Teil beschränken, sondern muss das ganzheitliche Konzept betrachten.

Hierzu finden Anwendung: die TRBS 1111 „Gefährdungsbeurteilung/Sicherheitstechnische Bewertung“, die TRBS 1112 „Instandhaltung“, die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie weitere Gesetzgebungen. Dabei sollte der Unternehmer sich von Sachkundigen unterstützen lassen, wie z.B. dem Betriebsarzt, der Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) bzw. der Sicherheitsfachkraft (SiFa) und der verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK).

Welche Prüfschritte müssen durchgeführt werden?

Im konkreten Fall findet die DIN VDE 0100 Teil 717 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-717 Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – ortsveränderliche oder transportable Baueinheiten“ Anwendung. Hierbei bezieht sich der Normentext lediglich auf die im Einsatzfahrzeug fest installierte elektrotechnische Anlage.

Ebenfalls Anwendung findet die DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“. Hier ist unter Punkt 5.3.3.101.0.2 zu entnehmen:

„Die wiederkehrende Prüfung, die aus einer ausführlichen Überprüfung der Anlage besteht, muss je nach Anforderung entweder ohne Demontage oder mit Teildemontage durchgeführt werden, ergänzt durch geeignete Prüfungen nach DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600), Abschnitt 61, einschließlich der Prüfung der Einhaltung der nach DIN VDE 0100 410 (VDE 0100-410) geforderten Abschaltzeiten von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD), und durch Messungen, um Folgendes zu erreichen ...“

Es ist also nach den grundliegenden Anforderungen zu verfahren, so als ob es sich um eine übliche Elektroinstallation handelt. An die Prüf- und Messgeräte werden keine gesonderten Bedingungen gestellt. Hier reichen die Arbeitsmittel aus, die die Norm DIN VDE 0413 erfüllen.

Bei der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel wird nach DIN VDE 0701-0702 bzw. bei medizinisch genutzten Geräten nach DIN VDE 0751 verfahren.

Der Prüfer

Da es vermehrt dazu kommt, dass elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuPs) zum Prüfen elektrischer Betriebsmittel eingesetzt werden, sei dazu Folgendes gesagt:

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert eine befähigte Person zum Prüfen überwachungsbedürftiger Anlagen. In ihrer Konkretisierung TRBS 1203 wird unter Abschnitt 2 die befähigte Person genau definiert. Hier heißt es:

Die befähigte Person muss eine elektrotechnische Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen haben,

eine mindestens einjährige Berufserfahrung im elektrotechnischen Bereich sowie

die zeitnahe berufliche Tätigkeit ausüben.

Mit dieser Forderung ist der Einsatz einer elektrotechnisch unterwiesenen Person nicht vertretbar.