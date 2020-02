Die neue DIN VDE 0100-420

Es dürfte wohl kaum eine DIN-Norm geben, die in den vergangenen Jahren für ähnlich hitzige Diskussionen gesorgt hat wie die DIN VDE 0100-420 in der Fassung vom Februar 2016. Das liegt nicht am Titel „Schutz gegen thermische Auswirkungen“, sondern vielmehr an der inhaltlichen Auseinandersetzung über den verpflichtenden bzw. nicht verpflichtenden Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs umgangssprachlich Brandschutzschalter). Die Diskussionen hatten zuletzt (Februar 2018) zu der nur für Deutschland geltenden Berichtigung 1 der DIN VDE 0100-420 geführt. In dieser Berichtigung wurde übrigens schon ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die dort aufgeführten Inhalte nur bis zur anstehenden Überarbeitung der DIN VDE 0100-420 gelten sollen. Diese Überarbeitung ist jetzt abgeschlossen, seit 01.10.2019 gilt die DIN VDE 0100-420:2019-10.

Die alte Fassung der Norm inklusive der Berichtigung 1 darf bis zum 30.09.2021 aufgrund einer Übergangsregelung nur noch für sich in Planung oder im Bau befindliche Niederspannungsanlagen angewandt werden.

Allgemein wird festgehalten, dass die Wärme, die von elektrischen Betriebsmitteln erzeugt wird, keine Gefahr oder schädlichen Auswirkungen hervorufen darf auf benachbartes festes Material oder Material, das sich vorhersehbar in der Nähe dieser Betriebsmittel befinden kann. Zudem darf von den verwendeten elektrischen Betriebsmitteln keine Brandgefahr für benachbartes Material ausgehen. In einer informativen Anmerkung verweist die Norm darauf, dass Schädigungen, Verletzungen oder Entzündungen insbesondere durch

In Unterabschnitt 420.1 wird analog zur vorangehenden Version festgehalten, dass dieser Teil der VDE 0100 für elektrische Anlagen in Bezug auf Maßnahmen zum Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen gilt. Dieser Schutz bezieht sich auf Vorkehrungen gegen:

Fehlerlichtbogenschutz durch AFDDs

Abschnitt 421.7 wurde grundlegend überarbeitet. Dort wird jetzt ganz allgemein empfohlen (!), zum Schutz gegen die Auswirkungen von Fehlerlichtbögen in Endstromkreisen besondere Maßnahmen vorzusehen. Dazu zählen:

Räumlichkeiten mit Schlafgelegenheiten

Räume oder Orte mit besonderem Brandrisiko wie feuergefährdete Betriebsstätten (nach Musterbauordnung (MBO): Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist)

Räume oder Orte aus Bauteilen mit brennbaren Baustoffen, wenn diese einen geringeren Feuerwiderstand als feuerhemmend aufweisen

Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter

Anforderungen an Schalt- und Steuergeräte

Laut Unterabschnitt 422.2.2 dürfen bei Evakuierungsmaßnahmen unter den o.g. Personendichtebedingungen Schalt- und Steuergeräte (mit Ausnahme solcher Geräte, die die Flucht und Rettung erleichtern) nur den dafür zugelassenen Personen zugänglich sein. Wenn Schalt- und Steuergeräte in Durchgängen angeordnet sind, müssen diese grundsätzlich in Schränken oder Gehäusen aus nicht brennbarem oder schwer entflammbarem Material untergebracht sein. Normkonform können aber ggf. auch entsprechende Kunststoffgehäuse sein. Die Verwendung elektrischer Betriebsmittel, die entzündliche Flüssigkeiten enthalten, ist laut Unterabschnitt 422.2.3 untersagt. Letzteres gilt allerdings nicht für einzelne in Betriebsmittel eingebaute Kondensatoren (beispielsweise Entladungsleuchten und Kondensatoren für den Motoranlauf).

Kabel- und Leitungsanlagen

Außer in den Fällen, in denen Kabel/Leitungen und Kabel- und Leitungsanlagen in nicht brennbarem Material eingebettet sind, dürfen laut Abschnitt 422.3.4 ausschließlich nicht flammenausbreitende Kabel- und Leitungsanlagen verwendet werden. Entsprechende Betriebsmittel müssen mit den nachfolgenden Prüfungsanforderungen konform sein: