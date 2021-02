DIN EN 50678 VDE 0701: Neue Norm ab sofort gültig!

Die neue Norm DIN EN 50678 VDE 0701:2021-02 ist ab sofort gültig. Sie trägt den Titel „Allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur“.

Entstanden ist die neue Norm DIN EN 50678 VDE 0701 durch eine Teilung der alten Norm DIN VDE 0701-0702 in zwei Teile. Die Ursache für diese Teilung liegt im europäischen Harmonisierungsgebot. Weil die nationalen Normen unterschiedliche Anwendungsgebiete haben, werden sie nun an die europäischen Richtlinien angepasst. Nachdem die alten Normen DIN VDE 0701 und DIN VDE 0702 im Jahr 2008 zusammengeführt worden waren, werden sie nun also wieder getrennt.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden neuen Normen ist dieser:

Die DIN VDE 0701 gilt für die Prüfung von Geräten nach einer Reparatur.

Unter den Anwendungsbereich der DIN VDE 0702 fallen Wiederholungsprüfungen.

Eine Elektrofachkraft muss also künftig wieder auf zwei Normen zurückgreifen. Derzeit ist die neue DIN VDE 0702 noch nicht gültig; auch eine Übergangsfrist für die alte DIN VDE 0701-0702 steht noch nicht fest.

Anwendungsbereich und Ziel der DIN EN 50678 VDE 0701

Die Anforderungen der neuen Norm zielen darauf ab, dass die grundlegenden Schutzmaßnahmen auch nach der Reparatur eines Geräts funktionieren. Damit soll die Sicherheit der Personen gewährleistet werden, die reparierte Geräte benutzen. Dafür stellt die Norm ein allgemeines Prüfverfahren bereit.

Dieses Verfahren gilt für Betriebsmittel oder Geräte,

die über einen Stecker vom TYP A steckbar verfügen,

oder die fest angeschlossen sind an Endstromkreise mit einer Bemessungsspannung von mehr als 25 V AC und 60 V DC bis 1.000 V AC und 1.500 V DC sowie Strömen bis zu 63 A.

Achtung: Die DIN EN 50678 VDE 0701 gilt nicht für Typprüfungen, Routineprüfungen und Abnahmeprüfungen für Produktsicherheitsanforderungen und Produktfunktionsanforderungen. Diese finden sich in den jeweiligen Produktnormen.

Die neue DIN VDE 0701 geht davon aus, dass ein elektrisches Betriebsmittel der jeweiligen Produktnorm entsprach, als es auf den Markt kam und verwendet wurde – dass das Betriebsmittel dann aber kaputt gegangen ist und repariert werden musste. Die Norm will nun mit ihrem Prüfverfahren Gewissheit darüber verschaffen, dass die Reparatur die grundlegenden Schutzmaßnahmen des elektrischen Geräts nicht gefährdet hat.