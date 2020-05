Die wichtigen Änderungen der DIN VDE 0105-100 im Vergleich zur Vorgängerversion

Überarbeitung zahlreicher Begriffsdefinitionen (u.a. Durchführungserlaubnis, Bedienen, Aufsichtsführung)

Überarbeitung der Begriffsdefinitionen zu verantwortlichen Personen

Änderung der Abschnitte 4.3 Organisation und 4.4 Kommunikation

Neu: Abschnitt 4.9 Notfallmaßnahmen

Abschnitt 5.3.101 erläutert den ordnungsgemäßen Zustand

Überarbeitung der Abschnitte 6.1 Arbeitsmethoden –Allgemeines und 6.2 Arbeitsmethoden – Arbeiten im spannungsfreien Zustand

Anforderungen hinsichtlich Gleichspannung wurden in die Abschnitte 6.4.3 Schutz durch Abstand und Aufsichtsführung sowie 6.4.4 Bauarbeiten und sonstige nicht elektrotechnische Arbeiten eingearbeitet

Neuer Anhang B.6 Störlichtbogen

Ergänzung eines Abschnitts zu Notfallmaßnahmen im Anhang B

Geänderte Tabelle 101 (Gefahrenzone) beim Arbeiten unter Spannung

DIN EN 50110-1 wurde bereits 2014 überarbeitet

Anlass für die Revision war die Neufassung der DIN EN 50110-1(VDE 0105-1):2014-02. Im Jahr 2014 wurde für den Betrieb elektrischer Anlagen die überarbeitete Norm DIN EN 50110-1 veröffentlicht; die bis dato gültige DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1):2005-06 wurde ersetzt. Die DIN EN 50110-1 enthält allgemeine Anforderungen an das Bedienen sowie das Arbeiten an, mit oder in der Nähe von elektrischen Anlagen in allen Spannungsebenen.

DIN VDE 0105-100 Anwendungsbereich

Die DIN VDE 0105-100 gilt für das Bedienen von und allen Arbeiten an, mit oder in der Nähe von elektrischen Anlagen aller Spannungsebenen (inklusive Höchstspannung).

Die Norm gilt gleichermaßen für ortsfeste wie auch für ortsveränderliche Anlagen, die entweder unter Spannung stehend oder im spannungsfreien Zustand bewegt werden.

Eine Risikobewertung ist vorzunehmen

Derartige Anlagen müssen grundsätzlich sicher betrieben werden können. Daher ist laut DIN VDE 0105-100 vor jedem Bedienvorgang und jeder Arbeit an einer elektrischen Anlage eine Bewertung der elektrischen Risiken vorzunehmen.

Anhand der Risikobewertung kann beurteilt werden, wie der jeweilige Bedienvorgang oder die Arbeiten auszuführen sind. Dazu gehört selbstverständlich auch eine dahingehende Beurteilung, welche Sicherheitsmaßnahmen bzw. sonstigen Vorkehrungen zu ergreifen sind, um die entsprechende Sicherheit zu gewährleisten.