Kann eine permanente Überwachung die Wartung ersetzen?

Elektrische Anlagen stehen in der Brandursachenstatistik seit Jahren vorne. Die Verpflichtung zur Wartung elektrischer Anlagen hat ihren Ursprung im Energiewirtschaftsgesetz, in welchem die Einhaltung eines Mindeststandards gefordert wird. Damit besteht die Verpflichtung zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und — als Folge dessen — des gesamten Vorschriftenwerks des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., kurz VDE. Diese bekommen auf diesem Weg einen quasi gesetzlichen Charakter. Gleichzeitig ist der Arbeitgeber oder die bestellte verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Betriebssicherheitsverordnung ( BetrSichV ) sowie die dazugehörigen Konkretisierungsdokumente zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes gegenüber dem Arbeitnehmer verpflichtet.

Organisation, Durchführung und Dokumentation elektrotechnischer Prüfungen – „Elektrosicherheit in der Praxis“ unterstützt Sie bei der Umsetzung der Elektrosicherheit in Ihrem Unternehmen.

Der erforderliche Umfang zur Prüfung elektrischer Anlagen ist der DIN VDE 0100-600 :2017-06 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 6: Prüfungen“ zu entnehmen. Eine Wartung im wörtlichen Sinne ist allerdings gesetzlich und normativ weder gefordert noch sind hier Fristen festgelegt worden. Dieser Sachverhalt wird aufgrund mangelnden Verständnisses immer wieder zur Begründung für nicht durchgeführte Wartungen herangezogen. So kann eine Wartung an elektrischen Anlagen z.B. die Überprüfung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ( RCD ) oder eine Reinigung beinhalten, ebenso jedoch einzig die Besichtigung der Anlage darstellen. Die Entscheidung zu diesem Umfang obliegt in der Praxis fälschlicherweise oftmals dem jeweiligen Facility-Management-Dienstleister. Der Betreiber vertraut in diesem Fall auf die Übereinstimmung mit den rechtlichen und normativen Anforderungen.

Überwachung elektrischer Anlagen

Es stehen mittlerweile Messinstrumente zur Verfügung, die zumindest einen Teil der Messungen innerhalb der Prüfung einer elektrischen Anlage automatisiert durchführen können. Durch sogenannte Differenzstrom-Überwachungsgeräte (Residual Current Monitors, kurz RCMs) kann z.B. die Messung des Isolationswiderstands durch eine permanente Überwachung ersetzt werden.

Dies stellt eine große Hilfe für die Elektrofachkraft dar und vermeidet die Notwendigkeit einer Komplettabschaltung der jeweiligen Anlage. Darüber hinaus hilft diese Art der permanenten Überwachung, mögliche Anlagenfehler schnell erkennen zu können.

Aus normativer Sicht kann auf Wiederholungsprüfungen gemäß DIN VDE 0105-100:2017-06 Abschn. 5.3.3.101.0.4 sowie Abschn. 5.3.3.101.0.2 – bezogen auf die Messung des Isolationswiderstands unter der Voraussetzung einer permanenten Überwachung – verzichtet werden. Dies wird in Bezug auf ortsfeste Anlagen mit der Durchführungsanweisung zu § 5 der DGUV Vorschrift 3 ebenfalls bestätigt.

DGUV Vorschrift 3 – Durchführungsanweisung zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich von Elektrofachkräften instand gehalten und

durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betreibers (z.B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden.

Dies ist allerdings nur rechtmäßig, wenn die Messungen die Mängel vergleichbar mit einer Wiederholungsprüfung aufzeigen (siehe DGUV Information 203-050, Erläuterungen zu § 5 Abs. 1 Nr. 2).

Auch wenn im Falle der Isolationsüberprüfung die Überwachung aus der Ferne mehr als gerechtfertigt und sinnvoll ist, einen Verzicht auf Prüfung bedeutet dies nicht. Trotz einer guten Fernüberwachung müssen elektrische Anlagen in regelmäßigen Zeitabständen persönlich und mit ausreichender Fachkenntnis in Augenschein genommen werden. Die Besichtigung der elektrischen Anlage in allen Bestandteilen ist nahezu der wichtigste Abschnitt der regelmäßigen Prüfung, da die Elektrofachkraft in diesem Moment mit allen Sinnen Fehler frühzeitig erkennen und beheben kann. Diese Sinne wird auch in näherer Zukunft kaum eine Sensorik übernehmen können.