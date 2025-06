Strom ist − in allgemeinster Form − als Bewegung von elektrischen Ladungsträgern wie Elektronen beispielsweise in Leitern und Halbleitern sowie von Ionen in Elektrolyten definiert. In einem Stromspeicher wird Strom in der Regel nicht direkt, sondern in verschiedenen Energieformen eingespeichert. Auf diese Weise kann die Speicherung beispielsweise in mechanischer, elektrischer oder auch chemischer Form stattfinden.

Neben der Form der eingebrachten Energie − z.B. mechanische, elektrische oder chemische Energie − sind für einen Stromspeicher die Energie- und Leistungsdichte, die Beladungs- und Entladungszeiten, die mögliche Speicherdauer (kurzzeitig und langfristig nutzbare Speicher) sowie zeitabhängige Verluste (z.B. Selbstentladung) entscheidend. Wie effizient ein bestimmter Speicher ist, hängt u.a. davon ab, wie hoch die Verluste bei den einzelnen Prozessschritten sind. So wäre der Einsatz der Power-to-Gas-Technologie für die Langzeitstromspeicherung heute zwar grundsätzlich möglich, ist aber wegen der geringen Effizienz − etwa 60 % bis 70 % Energieverlust bei der Rückverstromung − derzeit wirtschaftlich nicht sinnvoll. Für welche Anwendungen Speicher geeignet sind, hängt von der jeweiligen Technologie und deren Reifegrad ab. Aktuell können verfügbare Speicher nicht alle Anforderungen an Leistung (in MW) und Kapazität (in MW/h) sowie Speicherdauer (Kurzeit- oder Langzeitspeicherung) erfüllen, die Stromversorger, Industrie und Gewerbe sowie Privathaushalte stellen. Da sehr intensiv an unterschiedlichsten Speichermöglichkeiten geforscht wird, ist mittel- bis langfristig mit der Optimierung von bestehenden oder veränderten Technologien zu rechnen.

Der schwedische Konzern Northvolt will bald mit der Produktion von Natrium-Ionen-Batterien beginnen, die als mögliche Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien für die stationäre Nutzung gelten. Zum Vergleich: Die neue Zelle soll eine Spitzenenergiedichte von mehr als 160 Wh/kg erreichen. Eine Lithium-Ionen-Akkuzelle erreicht eine Energiedichte von rund 280 bis 300 Wh/kg. Ein gleichwertiger Natrium-Ionen-Speicher wäre also aufgrund der geringeren Energiedichte größer und schwerer. Dafür wären die Kosten niedriger; außerdem ist die Natrium-Ionen- Technologie wesentlich sicherer als die Lithium-Ionen-Technologie.

Organisation, Durchführung und Dokumentation elektrotechnischer Prüfungen – „Elektrosicherheit in der Praxis“ unterstützt Sie bei der Umsetzung der Elektrosicherheit in Ihrem Unternehmen.

Betriebliche Anwendungsbereiche

Stromspeicher sind Investitionsgüter, die im Betrieb viele Funktionen übernehmen können:

Not- und Sicherheitsstromversorgung

Jeder Betrieb benötigt eine Stromreserve, um Unterbrechungen der öffentlichen Stromversorgung für einen begrenzten Zeitraum abzufedern. So muss gewährleistet sein, dass die Sicherheitsbeleuchtung, aber auch Evakuierungs-, Alarm- und Notfallanlagen, Rauchabzugsvorrichtungen, Feuerlöschanlagen etc. möglichst lange funktionsfähig bleiben. Während früher mit Benzin, Diesel oder Gas betriebene Notstromaggregate den Markt dominierten, nutzt man heute verstärkt betriebseigene Stromspeicher.

USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)

In Deutschland legt die Norm DIN EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“ Anforderungen und tolerierbare Abweichungen an die Spannungsqualität fest.

Denn tatsächlich kommt es ständig zu sehr kurzzeitigen Unter- bzw. Überschreitungen der Toleranzwerte von unter einer Sekunde. Experten gehen davon aus, dass solche − „Spikes“ genannte − Störungen rund 18.000-mal pro Jahr auftreten. Was Menschen − wenn überhaupt − als Flackern der Beleuchtung wahrnehmen, kann hochsensible elektronische Geräte und Komponenten im schlimmsten Fall zerstören oder frühzeitig altern lassen.

Inzwischen ist es deshalb Standard, hochsensible technische Systeme wie z.B. Server und Telefonanlagen, aber auch Produktionsanlagen an eine USV-Anlage anzuschließen, die sie auch bei minimalen Unterbrechungen der Stromversorgung gleichmäßig weiterversorgt. Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

beziehen ihren Strom meist aus einem Batteriespeicher und sind in der Regel nur für sehr kurze Überbrückungszeiten dimensioniert.

Optimierung des Eigenverbrauchs/Nutzung eigener erneuerbarer Quellen

Betriebe, die eine eigene Erzeugungsanlage wie etwa eine Photovoltaikanlage besitzen, können ihre Stromkosten durch Eigennutzung deutlich senken sowie Überschüsse speichern und zu einem gewünschten Zeitpunkt verbrauchen.

Lastspitzenkappung (Peak Shaving) bzw. Lastspitzenverlagerung (Peak Shifting)

Netzbetreiber erfassen die Abgabe von Strom an Großverbraucher auf der Basis der registrierenden Leistungsmessung (RLM). Sogenannte Lastgangzähler im Unternehmen ermitteln dabei die pro Messperiode (15 Minuten) abgenommene elektrische Leistung. Zu Stoßzeiten, etwa morgens bei Produktionsbeginn, benötigen sehr viele Großverbraucher große Strommengen. Das nutzen Netzbetreiber aus, um für diese Spitzenzeiten höhere Netzentgelte zu verlangen. Unternehmen werden anhand des Spitzenentgelts in eine Abrechnungskategorie eingeordnet − unabhängig davon, ob sie ansonsten weit weniger Strom beziehen.

Sind die betriebseigenen Lastspitzen bekannt, können Unternehmen zu den Spitzenzeiten auf Strom aus dem Speicher zurückgreifen. Dann muss der Stromversorger sie in eine niedrigere Abrechnungskategorie einordnen. Außerdem lassen sich Prozesse mit hohem Strombedarf auf Zeiten mit niedriger Abrechnungskategorie legen (z.B. Nachtschicht).

Power-Quality-Management (Energiemanagementsysteme)

Produktionsanlagen müssen heute rund um die Uhr verfügbar sein, ebenso wie die gesamte Informations- und Kommunikationstechnik. In der Praxis aber hat sich die Qualität der öffentlichen Stromversorgung so verschlechtert, dass es in den Betrieben zu Problemen kommt. IT-Ausfälle und Anlagenstillstände sind nur die sichtbaren Folgen. Schlechte Spannungsqualität kann aber auch die Lebensdauer von Produktionsanlagen, Komponenten der Infrastruktur sowie von Servern herabsetzen.

Mit einem Energiemanagementsystem (EMS, auch EnMS) lässt sich die Stromqualität überwachen und optimieren. Die zum EMS gehörenden Geräte erfassen präzise alle Stromflüsse und können Schwankungen ausgleichen. Außerdem liefern sie die Daten für die Planung, Implementierung und Kontrolle von Energieeffizienzmaßnahmen. Ein EMS hilft auch, die Energiemanagementziele des Unternehmens (z.B. nach DIN ISO 50001) zu erreichen.

Vermarktung von E-Ladepunkten an die Öffentlichkeit oder Mieter

Je nach Lage des Unternehmens am Standort können speichergestützte E-Ladesäulen für den E-Fuhrpark und für die Fahrzeuge der Mitarbeiter auch von Passanten oder Anrainern genutzt werden. Oft überdachen Unternehmen ihre Parkplätze mit PV-Modulen, um mehr Strom zur Verfügung zu haben und so die Effizienz weiter zu steigern.

Ladesäulenoptimierung

Falls Sie für Ihren betrieblichen Fuhrpark E-Fahrzeuge nutzen oder deren Einsatz planen, können Sie E-Ladesäulen zur Verfügung stellen und optimal aussteuern.