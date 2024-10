PV-Anlage: Stromunfall durch nicht entladenen Kondensator

Photovoltaik boomt. Und das nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern auch in vielen anderen Ländern, wie beispielsweise China oder Indien. Gerade vor dem Hintergrund der Klimadebatte und der „Fridays for Future“-Bewegung eine gute Nachricht. Denn Photovoltaikanlagen tragen durch die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie dazu bei, dass fossile Ressourcen wie Kohle und Öl gespart werden. Dadurch wird auch klimaschädliches Kohlendioxidgas (CO 2 ) eingespart. Doch wie an allen elektrischen Anlagen, drohen auch an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) die Gefahren des elektrischen Stroms. Das zeigt auch der folgende Elektrounfall.