Instandhaltung: Diese Qualifikationen sind erforderlich!

Die Verantwortung des Unternehmers gegenüber seinem Personal und die Pflicht, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, begründen sich in erster Linie im Arbeitsschutzgesetz, in Verordnungen und diversen VDE-Richtlinien. Oberstes Ziel ist immer der Gesundheitsschutz der Beschäftigten.

Qualifikation der Elektrofachkraft

Aufgrund dieser Tatsache stellt sich immer wieder die Frage, wann die Qualifikation zur Elektrofachkraft innerhalb der Instandhaltungsabteilungen vorliegt. Diese Qualifikation wird oft mit der vorhandenen Berufsausbildung zum Elektriker oder Elektroniker in Verbindung gebracht und hierauf begrenzt. Jedoch ist eine Elektrofachkraft so einfach nicht zu beschreiben. Denn nicht die Ausbildung, sondern vielmehr der aktuell vorliegende Wissensstand und die Erfahrungen werden zugrunde gelegt.

Eine Person kann ihre Qualifikation zur Elektrofachkraft im Laufe der Zeit unter gewissen Umständen auch wieder verlieren. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn andere Einsatzgebiete vorliegen, die einer erneuten Einarbeitung bedürfen: Eine Elektrofachkraft mit langjähriger Erfahrung innerhalb eines Produktionsbetriebs mit definierten Maschinen kann nicht gleichzeitig die Qualifikation zur Elektrofachkraft innerhalb eines völlig unterschiedlichen Unternehmenszweigs besitzen.

Die Elektrofachkraft kann in diesem Beispiel die Gefahren der ihr neu übertragenen Aufgaben gemäß Definition nach VDE 1000-10:2009-06, Abschnitt 3.2 nicht beurteilen bzw. rechtzeitig erkennen. Dies kann sie nur, wenn sie

eine fachliche Ausbildung im Bereich der Elektrotechnik absolviert hat oder ersatzweise eine mehrjährige Tätigkeit in diesem Bereich vorweisen kann (siehe Anmerkung zu VDE 1000-10:2009-06, Abschnitt 3.2).

ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen der Elektrotechnik und elektrotechnischen Arbeit besitzt (siehe VDE 105-100:2015-10 „Betrieb von elektrischen Anlagen“, Abschnitt 4.2).

über Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen verfügt. Dazu gehören das geltende VDE-Vorschriftenwerk sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Kenntnis über die Anlage besitzt, an der sie arbeiten soll.

Kenntnisse über die möglichen Gefährdungen hat, die bei der Arbeit an der elektrischen Anlage entstehen können.

über die Fähigkeit verfügt, jederzeit entscheiden zu können, ob eine sichere Fortführung der Arbeit möglich ist.

Es besteht also nicht zwingend ein kausaler Zusammenhang zwischen der Berufsausbildung und der Qualifikation zur Elektrofachkraft. Eine Elektrofachkraft in einem bestimmten Produktionsbetrieb wird immer einige Zeit brauchen, um in einem anderen Betriebszweig wieder diese Qualifikation zu erlangen und um die entsprechenden Risiken in gleicher Art und Weise erkennen zu können.

Fähigkeiten der Elektrofachkraft

Die Qualifikationsanforderungen an die Elektrofachkraft beziehen sich somit auf den jeweiligen Arbeitsort, an dem sie die Kenntnisse erlangt hat. In Abhängigkeit von der an die Elektrofachkraft übertragene Tätigkeit muss die Elektrofachkraft über spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Die Kenntnisse und Fähigkeiten befähigen die Elektrofachkraft dazu, alle möglichen Gefahren der elektrischen Anlage einschätzen zu können. Erst wenn sie diese Befähigung besitzt, kann sie die wesentlichen Tätigkeiten innerhalb der Instandhaltung fachgerecht und sicher ausüben.

Instandhaltung durch die Elektrofachkraft

Prüfen

Prüft die Elektrofachkraft eine elektrische Anlage entweder nach der Inbetriebnahme oder nach Änderung und Instandhaltung, so geschieht dies unter Berücksichtigung der jeweils zutreffenden Anforderungen aus der VDE 0100.