DIN VDE 0100-420: Erläuterungen und Anwendungshinweise

Wie wirkt sich die neue Fassung der DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2019-10 auf die Praxis aus? Kompetente Antworten gibt es jetzt von Experten der DKE auf häufig gestellte Fragen zur Anwendung und Umsetzung, insbesondere zum Unterkapitel 412.7 und zum Thema "Fehlerlichtbogen". Außerdem gibt es wertvolle Hinweise zum Einsatz von AFDDs im DIN EN 62606 Beiblatt 1. Erfahren Sie mehr in diesem Beitrag.

Erläuterungen der DKE

In ihren Erläuterungen zur DIN VDE 0100-420 vom 03.02.2020 beantwortet die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (DKE) zunächst die grundsätzliche Frage, ob VDE-Vorschriften verbindlich einzuhalten sind. Dazu wird ausgeführt, dass die Anwendung von DIN-Normen und VDE-Bestimmungen in Deutschland grundsätzlich auf freiwilliger Basis erfolgt. Da sie keinen Gesetzesstatus haben, gelten sie eigentlich als privates Regelwerk.

Nur wenn ein Gesetz, eine Verordnung oder ein Vertrag explizit die Anwendung einer Norm voraussetzt, muss diese zwingend umgesetzt werden. In Verordnungen und Gesetzen wird zumeist sachbezogen vorgeschrieben, dass die anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.

Laut der DIN EN 45020:2007-03 „Normung und damit zusammenhängende Tätigkeiten – Allgemeine Begriffe“ wird eine anerkannte Regel der Technik als technische Festlegung bezeichnet, die von einer Mehrheit repräsentativer Fachleute als Wiedergabe des Stands der Technik angesehen wird. Die Einhaltung einer Norm löst üblicherweise die Vermutungswirkung aus, den allgemeinen Stand der Technik erfüllt zu haben.