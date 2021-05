Am 01.02.2021 trat die DIN EN 50678 (VDE 0701):2021-02 „Allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur“ in Kraft. Entstanden ist die neue VDE 0701 durch eine Aufspaltung der „alten“ DIN VDE 0701-0702:2008-06 „Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte“ in zwei Teile.

Zwei „neue“ Normen

Beim ersten Teil handelt es sich um die im Februar in Kraft getretene VDE 0701, der Titel des zweiten Teils lautet E DIN EN 50699 (VDE 0702):2019-06 „Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte“. Diese Norm ist noch nicht über das Entwurfsstadium hinausgekommen – deshalb steht das „E“ am Anfang der Normbezeichnung –, soll letzten Informationen zufolge jedoch im Juni 2021 in Kraft treten. Das heißt: Es gibt nun wieder eine eigene Norm für die Prüfung von Geräten nach einer Reparatur sowie in naher Zukunft eine für Wiederholungsprüfungen für elektrische Geräte. Was sich für Elektrofachkräfte (EFKs) mit dem Inkrafttreten der neuen VDE 0701 ändert, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Für Prüfungen nach Reparaturen: VDE 0701

Die Norm beschreibt Prüfverfahren, um die Wirksamkeit der grundlegenden Schutzmaßnahmen für elektrische Geräte nach einer Reparatur nachzuweisen und somit die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, die Reparaturen an elektrischen Geräten durchführen, sowie von Personen, die reparierte Geräte verwenden. Die Anforderungen der neuen Norm zielen also darauf ab, dass die wesentlichen Schutzmaßnahmen auch nach der Reparatur eines Geräts funktionieren.