Wenn das A4-Papier genau in das Papierfach des Druckers passt (DIN A4), der USB-Stick in jeden PC (IEC 62680) gesteckt werden kann und der Gabelschlüssel problemlos die Sechskantmutter (ISO 4032) greift, dann sind das keine Zufälle. All diese Passungen beruhen auf Vereinbarungen, die in Normen festgeschrieben wurden. Deren Bezeichnungen wie DIN, IEC oder ISO deuten an, dass technische Normen von unterschiedlichen Gremien herausgegeben werden.

Jeder, der mit technischen Zusammenhängen und der Sicherheit von Produkten, Einrichtungen und Installationen zu tun hat, stößt auf Normen. Gerade in der Elektrotechnik ist ihre Vielzahl kaum überschaubar und die Bezeichnungen sind manchmal kompliziert. Der folgende Beitrag gibt einen Einblick, wie Normen entstehen und benannt werden.

Was ist eine Norm?

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) definiert eine Norm anhand zweier Kriterien: