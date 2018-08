Unterweisung: explosionsgefährdete Bereiche

Ob erstmalige oder wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen – viele Fachkenntnisse sind erforderlich, z.B. über Zoneneinteilung, Geräteeigenschaften am Einbauort, Prüfart und Prüftiefe sowie die fachgerechte Dokumentation der Prüfergebnisse. Auch das Wissen über Maßnahmen der ständigen Überwachung und die Anforderungen an Instandhaltung ist für einen unfallfreien Betrieb unumgänglich.

Unterweisen Sie Ihre Elektrofachkräfte

Für ein sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind Unterweisungen unerlässlich.