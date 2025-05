Floating PV − wenn Solarmodule schwimmen gehen

Photovoltaik gewinnt in Deutschland kontinuierlich an Bedeutung. Ihr Anteil an der Bruttostromerzeugung ist auf inzwischen etwa 12 % angewachsen. Ein vielversprechender Ansatz für den weiteren Ausbau der Stromerzeugung durch Sonnenlicht besteht darin, ungenutzte Wasserflächen einzubeziehen.

Mit Floating Photovoltaics (FPV) werden Konzepte umschrieben, bei denen die Photovoltaikmodule nicht auf Dächern oder Freiflächen, sondern über Wasserflächen installiert werden. In Asien laufen bereits Floating-PV-Anlagen mit Leistungen in der Größenordnung von mehreren Dutzend MW. In Europa schwimmen die größten Floating-PV-Anlagen in den Niederlanden, doch auch in Deutschland wurden erste Floating-Photovoltaik-Projekte realisiert und weitere sind in Planung.

Immenses Potenzial auf deutschen Baggerseen

Bereits seit 2019 erzeugen Solarmodule auf einem Baggersee bei Renchen in Baden-Württemberg jährlich rund 800.000 kWh Solarstrom und versorgen das benachbarte Kieswerk mit Strom. Gegenüber den Anlagen in den Niederlanden oder in China mag diese Leistung bescheiden wirken − die folgende Tabelle zeigt die Größenordnungen beispielhafter Projekte −, doch Studien zeigen, dass sich auch hierzulande große Chancen für schwimmende PV-Anlagen bieten. Die Experten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) schätzen das Potenzial für Photovoltaik allein auf den etwa 500 Braunkohletageabbauseen in Deutschland auf etwa 26 GW P .