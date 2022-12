In Deutschland steht die Energiewende aufgrund der derzeitigen Gaskrise auf der Tagesordnung der Politik sowie der Bevölkerung wieder weit oben. Solaranlagen sind daher eine echte Investition für die Zukunft, egal ob sie auf dem eigenen Hausdach, dem landwirtschaftlichen Gehöft oder auf der Freifläche entstehen. Im Zuge dessen soll selbstverständlich alles perfekt ablaufen und die eingebauten Module sollen einen hohen Ertrag abwerfen. Um dabei nicht auf Hindernisse zu stoßen, lohnt es sich, einen genauen Überblick über die möglichen Fallen, die bei der Konstruktion einer Dach- oder Freiflächensolaranlage auftreten können, zu haben. Mit welchen Mitteln können Verantwortliche sie einfach umgehen und wie hilft der prüfende Blick des Auftraggebers bei der Verwirklichung einer grüneren und rentablen Zukunft?

Nicht an der falschen Stelle sparen

Im Zuge des Baus einer neuen Photovoltaikanlage (PV-Anlage) kommen meist einige Kosten auf Verantwortliche zu und viele versuchen daher im Konstruktionsprozess an einigen Stellen zu sparen. Dabei sollte man jedoch jederzeit im Hinterkopf behalten, dass dieses Verhalten an der falschen Stelle sogar zu höheren Endkosten führen kann, da nachlässige Arbeit ausgeglichen werden muss oder andere Komplikationen auftreten können. Besonders im Hinblick auf kompetente Beraterinnen beziehungsweise Berater, erfahrene Monteure oder anderes Fachpersonal erweist sich Sparen oft als schwerwiegender Fehler, denn ohne eine optimale Konstruktion sinkt die Leistung einer solchen Anlage häufig um einen nicht von der Hand zu weisenden Prozentsatz und die eigentliche Investition rentiert sich im Nachhinein kaum. Am besten sollten Verantwortliche somit Fachbetriebe mit der nötigen Sachkenntnis und Erfahrung anfragen, um eine professionelle Installation sowie ein langes Bestehen der Anlage zu gewährleisten.

Was ist bei der Auswahl der Leitungen zu beachten?

Wer an eine Solaranlage denkt, hat im ersten Moment nur die großen glasartigen Kacheln auf den Dächern vor Augen, aber daneben sind noch unzählige weitere Komponenten für die Funktion erforderlich. Um die Sonnenenergie letztendlich zur Steckdose zu befördern, braucht es beispielsweise spezielle Solarkabel, die Fachbetriebe selbstverständlich bei der Konstruktion verlegen. Durch ihre robuste Ummantelung halten sie zwar Wind und Wetter stand, aber durch eine nicht sachgemäße Verlegung kann es schnell zum Ausfall der Anlage kommen. Die richtige Länge kann hier über den Erfolg entscheiden. Zu kurze Kabel stehen beispielsweise unter Spannung und können durch Umwelteinflüsse reißen, während es bei starker Überlänge zu Scheuerstellen kommt. Im schlimmsten Fall entsteht sogar ein Lichtbogen, der zu einem Brand führt. Auch die Kabelverbindungen müssen verantwortliche Unternehmen als Schwachstellen immer im Blick behalten. Bei landwirtschaftlichen Betrieben sollten zudem kleine und große tierische Bewohner bei der Planung immer im Hinterkopf bleiben – besonders in Bezug auf mögliche Tierschäden. Hier hilft es unter anderem, die Leitungen in einem gesicherten Kabelkanal verlaufen zu lassen. Genaue Überprüfungen der isolierten Solarkabel sorgen für mehr Sicherheit und garantieren den erhofften Ertrag.