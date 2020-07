Antwort des Experten

Jörg Belzer, B.Eng.

FI-Schalter prüfen nach DIN VDE 0100-600

Fehlerstromschutzschalter (RCD) müssen nach den Vorgaben der DIN VDE 0100-600:2017-06 ("Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 6: Prüfungen") vor der ersten Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft geprüft werden. Diese Prüfung hat das Ziel, die Wirksamkeit der vereinbarten Schutzmaßnahmen der elektrischen Anlage nachzuweisen.

Abschaltzeiten nachweisen

Hierbei muss unter anderem die Abschaltzeit gemäß DIN VDE 0100-410:2018-10 ("Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag"), Abschnitt 411.3.2.2 und somit die Funktionsfähigkeit des Fehlerschutzes (Schutz gegen direktes Berühren) nachgewiesen werden. Die Bedingungen dieser Schutzmaßnahme gelten auch als erfüllt, wenn die Abschaltung spätestens mit dem Erreichen des Bemessungsdifferenzstroms des Fehlerstromschutzschalters erfolgt.

Aufgrund der Tatsache, dass Ableitströme niemals komplett ausgeschlossen werden können, muss die Abschaltung eines RCD in einem definierten Bereich des Fehlerstroms stattfinden.

Im Falle des Einsatzes eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsdifferenzstrom von I ΔN = 30 mA liegt dieser Bereich zwischen I ΔN = 15 mA und I ΔN = 30 mA. Die Auslösezeit liegt im Falle des Einsatzes eines RCD des Typ B bei 300 ms mit 1-fachem Bemessungsdifferenzstrom. Die Abschaltbedingungen von fest installierten Fehlerstromschutzschaltern sind in VDE 0664-10 ("Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz (RCCBs) für Hausinstallationen und für ähnliche Anwendungen"), die spezifischen Anforderungen an RCD des Typ B in VDE 0664 Teil 100 festgelegt.

Verwenden Sie geeignete Messgeräte

Zur Überprüfung von FI-Schaltern (RCDs) und den genannten Bedingungen müssen gemäß DIN VDE 0100-600:2017-06 geeignete Messgeräte verwendet werden, die die Anforderungen der DIN VDE 0413-6:2008-05 ("Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V–Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen Teil 6: Wirksamkeit von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) in TT-, TN- und IT-Systemen") erfüllen. Erfolgt die Abschaltung der Stromversorgung wie in Ihrem Fall durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung des Typ B, so sind zum Nachweis der Wirksamkeit Messgeräte mit ansteigendem Gleichstrom geeignet.

Die genannten Angaben verstehen sich unter Berücksichtigung weiterer Normen sowie abweichender Netzformen. Hierbei sind insbesondere ergänzende Anforderungen an den Brandschutz gemäß DIN VDE 0100-420:2019-10 ("Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-42: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Auswirkungen") oder VDS 3501:2008-10 ("Richtlinien zur Schadenverhütung - Isolationsfehlerschutz in elektrischen Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln - RCD und FU") zu erwähnen.