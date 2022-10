Was versteht man unter Edge Computing und was ist eigentlich ein Quantencomputer? Wie ist der Nutzen und in welchen Bereichen werden die Verfahren angewendet?

Der Begriff Cobot

Der Begriff Cobot steht für kollaborierende Roboter bzw. für eine Mensch-Roboter-Kollaboration. Er beschreibt einen Robotertyp, der die direkte Zusammenarbeit von Menschen und Robotern in einer Arbeitsaufgabe ohne trennende Schutzeinrichtungen gestattet. Stattdessen verfügt der kollaborierende Roboter über eine intelligente Sensorik, die ihm das Eindringen von Personen oder Gegenständen in seinen Aktionsbereich signalisiert. Je nach Ausprägung stoppt er daraufhin seine Bewegung, verlangsamt sie und/oder führt sie mit verminderter Kraft durch. Die sicherheitstechnischen Anforderungen sind dabei in der DIN EN ISO 10218 Teil 1 und 2 sowie in der DIN ISO/TS 15066 geregelt.