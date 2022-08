Die EFK unterstützt beim Energiesparen

Für den Klimaschutz setzen sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen zunehmend auf technische Neuerungen. Die Nachfrage nach energieeffizienter und smarter Technik stieg in den letzten Jahren stetig an. Infolgedessen wird auch die Zahl der Aufträge für Elektrofachkräfte immer größer; die Elektrofachkraft spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Digitalisierung und dem Klimaschutz.

An der Elektromobilität wird besonders deutlich, wie gefragt umweltfreundliche Alternativen sind. Der Bestand an elektrisch betriebenen Fahrzeugen in Deutschland stieg in den letzten Jahren exponentiell an, sodass bereits über 2% der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge über einen Elektroantrieb verfügen. All diese E-Fahrzeuge müssen natürlich auch geladen werden, weshalb Elektrofachkräfte immer mehr Ladesysteme für die Elektromobilität installieren und warten müssen.

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Optionen wird nicht nur im Bereich der Mobilität, sondern beisplsweise auch in der Stromerzeugung größer. Gerade unter Beachtung der steigenden Strompreise ziehen immer mehr Firmen und Privatpersonen in Betracht, ihren Strom zumindest teilweise selbst zu erzeugen. Hierfür lassen viele Haushalte Solar- und teilweise auch Kleinwindkraftanlagen installieren. Und auch die steigenden Preise für Öl und Gas sowie auch die angespannte Situation der Gasversorgung haben zur Folge, dass Alternativen zu Öl- und Gasheizungen immer beliebter werden.

Außerdem steigt die Nachfrage nach intelligenten Systemen. Egal ob intelligente Beleuchtungssysteme oder Messgeräte – die Installation erfolgt durch eine Elektrofachkraft. Doch nicht nur die Installation und Wartung fällt in den Aufgabenbereich der EFK, sie ist auch für die Integration der Elektrosysteme in Smart-Home-Konzepte und die Sicherstellung einer hohen Energieeffizienz dieser Systeme verantwortlich.

Sie leisten als Elektrofachkraft also mit verschiedenen Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zum Energiesparen.