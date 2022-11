DIN EN 61439: Anforderungen an Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

Die Normenreihe DIN EN 61439 (VDE 0660-600) richtet sich in erster Linie an Hersteller und Entwickler. Doch auch der Elektrofachbetrieb bzw. die Elektrofachkraft, die Schaltgerätekombinationen montiert, anschließt, prüft, wartet und Komponenten austauscht, steht in der Verantwortung und tut gut daran, um die Grundzüge dieser Normenreihe zu wissen. Seit November 2013 legt sie die Rahmenbedingungen für den Bau von Schalt- und Steuerungsanlagen fest, im Oktober 2021 erschien eine überarbeitete Version der Normenreihe.



Was sind Schaltgerätekombinationen?

Oft müssen für spezifische Anforderungen mehrere Schalt- und Schutzgeräte zusammengefasst werden. Die Geräte können in einem gemeinsamen Gehäuse platziert sein oder nebeneinander. Die Gesamtheit aller Schaltgeräte und elektrischen Betriebsmittel zum Steuern, Messen, Melden, Regeln usw. samt der inneren Verdrahtung und den Ein- und Ausgangsklemmen, nennt man Schaltgerätekombination.

Die zuvor gültige Normenreihe DIN EN 60439 hatte erstmals die Anforderungen an unterschiedlichen Arten von Schaltanlagen, genauer: Energie-Schaltgerätekombinationen, in einer Norm zusammengefasst. In Erinnerung ist sie insbesondere durch die Unterscheidung von

TSK (= im Labor typgeprüfte Schaltgerätekombinationen) und

PTSK (= partiell typgeprüfte Schaltgerätekombinationen).

Die alten Kategorien TSK und PTSK sind durch die "Niederspannungs-Schaltgerätekombination" ersetzt worden. Durch den Bauartnachweis sind die Typprüfung und die Unterscheidung zwischen TSK und PTSK ebenfalls weggefallen.