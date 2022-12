Elektrosicherheit bei Hochwasser

Geht es um die Elektrosicherheit, müssen Elektrofachkräfte auch das Thema „Hochwasser“ im Auge behalten, nicht zuletzt angesichts der Bilder der Flutkatastrophe im Sommer 2021, die uns auch lange nach den Aufräumarbeiten noch im Gedächtnis sind. Bei Hochwasser sind nicht nur die Gebäude selbst und deren Einrichtungen in Gefahr und können beschädigt werden, sondern auch die elektrischen Anlagen.

Zur Planung des Schutzes gegen Hochwasser gehört auch die Festlegung von Maßnahmen, die nach einem Hochwasser durchgeführt werden müssen, um elektrische Anlagen wieder so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen.

Schutz vor Hochwasser schon bei der Planung berücksichtigen

Aber nicht nur elektrische Anlagen müssen bei der Planung zum Schutz vor Hochwasser berücksichtigt werden, auch Lagerräume und andere Bereiche im Unternehmen, die mit diesen Anlagen zu tun haben. So sollten zum Beispiel auch die Lagerräume, in denen Unternehmen Batterien aufbewahren, zuverlässig gegen Hochwasser und Grundwasser geschützt sein. Der Schutz vor Hochwasser besteht also aus mehreren Stufen.

In der DIN 18012:2018-04 „Anschlusseinrichtungen für Gebäude – Allgemeine Planungsgrundlagen“ wird festgelegt, wie Hauptanschlüsse im Unternehmen oder Privathaushalten vor Hochwasser geschützt werden können. Die Anforderungen in dieser Norm sollten auf jeden Fall eingehalten werden.

In hochwassergefährdeten Gebieten gilt darüber hinaus noch die DIN 18015-1:2020-05 „Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrundlagen“. Die Norm legt fest, wie Anschlüsse, Zähler und andere elektrische Installationen positioniert werden müssen. Hier spielt vor allem der Stand der hundertjährigen Überschwemmungshöhe eine Rolle. Es ist empfehlenswert, die in der Norm definierten Bauteile der elektrischen Anlage deutlich oberhalb dieser Marke zu montieren. Die Montage sollte darüber hinaus mit dem jeweiligen Energieversorger abgestimmt werden.

Was tun, wenn es zum Ernstfall kommt?

Hochwasser als höhere Gewalt

Die Gefahren, die von Hochwasser ausgehen, sind häufig unkalkulierbar, und müssen bei der Planung von Elektroanlagen berücksichtigt werden. Denn Schutzeinrichtungen, die eigentlich vor Gefahren eines Stromschlags schützen sollen, sind nicht mehr funktionsfähig, wenn sie mit Wasser in Berührung gekommen sind.

Hochwasser gilt normalweise als höhere Gewalt. Das entbindet die Netzbetreiber zunächst von der Stromversorgungspflicht. Der Energieversorger kann selbst entscheiden, ob und wo die Energieversorgung weiter aufrechterhalten werden kann und soll. Dabei spielen wirtschaftliche Aspekte genauso eine Rolle wie die Sicherheit.

Allerdings können Überschwemmungen auch von Starkregen oder anderen Ereignissen verursacht werden. In diesem Fall ist nicht immer höhere Gewalt im Spiel, und der Energieversorger wird von seiner Stromversorgungspflicht nicht entbunden. Das heißt wiederum, dass die Anlagen weiterhin mit Energie versorgt werden, was eine nicht unerhebliche Gefahr bedeuten kann. Auf diese Gefahr müssen die Elektrofachkräfte im Unternehmen reagieren und gegensteuern. Vor allem in tiefergelegenen Bereichen des Unternehmens, wie zum Beispiel den Kellern sollte sich niemand den Anlagen nähern, wenn diese unter Wasser stehen.

Im Falle eines Hochwassers oder einer Überschwemmung muss die Energieversorgung für diesen Bereich von außen deaktiviert werden. Das kann meistens nur der Energieversorger erledigen, der dazu kontaktiert werden muss.