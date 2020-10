Sind Elektrofachkräfte als Anlagen- und Arbeitsverantwortliche zu bestellen?

Frage aus der Praxis:

Ich bin an unserem Standort zur verantwortlichen Elektrofachkraft bestellt und bin mit der Abarbeitung der Organisationsthemen beschäftigt. Derzeit bearbeite ich die Bestellungen der Elektrofachkräfte. Meine Frage dazu: Sind alle Elektrofachkräfte generell als Anlagenverantwortliche und Arbeitsverantwortliche zu bestellen? Und wie sieht es dann in den Zeiten aus, wo Elektromeister und/oder Elektro-Teamleiter anwesend sind? Sind diese dann automatisch Anlagenverantwortliche?

In unserer Praxis sieht es so aus, dass selbst in der Tagschicht Reparaturaufträge von den Elektrikern selbstständig abgearbeitet werden, ohne Kenntnis des Elektromeisters.

Hier die Kurzantwort unseres Experten, Hans-Jörg Bauer:

Für die geschilderten Tätigkeiten sollten jeweils Arbeits- bzw. Anlagenverantwortliche benannt werden. Damit ist die Zuständigkeit insbesondere gegenüber Dritten geklärt. Jeder, der an einer Arbeitsaufgabe beteiligt ist, sollte wissen, wer der Anlagenverantwortliche bzw. der Arbeitsverantwortliche ist.

Eine schriftliche Bestellung ist nicht nötig. Wenn zu bestimmten Zeiten mehrere Elektromeister oder Teamleiter anwesend sind, ändert sich dadurch nichts an der Anlagen- und Arbeitsverantwortung.

Hier die ausführliche Begründung unseres Experten: