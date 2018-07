Auszubildende in Elektroberufen – sicher arbeiten vom ersten Tag an

In einigen Wochen beginnt das neue Ausbildungsjahr und mehr als eine Million Jugendliche treten ins Berufsleben ein. Darunter werden etwa 40.000 Berufsanfänger im Elektrohandwerk und in der Elektroindustrie sein. Auch Elektrofachkräfte (EFKs) sind als Ausbilder aktiv oder in die betriebliche Ausbildung eingebunden. Teil 1 dieses Beitrags befasst sich mit den Voraussetzungen zur Ausbildung, den Anforderungen des Jugendarbeitsschutzes und damit, welche Vorbereitungen im Betrieb zu treffen sind.