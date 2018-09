Wiederholungsprüfung und Differenzstromüberwachung

Frage aus der Praxis

In mehreren 400-V-Verteilungen mit TN-C-Einspeisung und TN-S-Abgängen wurden nach der Aufteilung des PEN in PE und N die drei Phasen- und der N-Leiter durch einen Summenstromwandler geführt. Am Ausgang des Wandlers ist ein Differenzstrom-Überwachungsgerät angeschlossen. Summenstromwandler und Differenzstrom-Überwachungsgerät sind von einem bekannten Hersteller. Bei Überschreitung eines einstellbaren Grenzwerts erfolgt eine Meldung an eine ständig besetzte Messwarte mit permanenter Aufzeichnung von Störmeldungen. Der fehlerhafte Stromkreis kann danach gesucht und repariert werden. Kann mit dieser Konfiguration auf die Isolationsmessung der einzelnen fest angeschlossenen Verbraucher bei der Wiederholungsprüfung verzichtet werden? Wenn ja, auf welcher rechtlichen Grundlage? Es handelt sich auch um Verbraucher in explosionsgefährdeten Bereichen.