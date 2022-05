Typischerweise enden elektrische Kabel und Leitungen in elektrischen Betriebsmitteln und idealerweise erfolgt die Einführung von Kabeln und Leitungen in elektrische Betriebsmittel so, als wäre alles aus einem Guss. In der Praxis sieht das jedoch meist anders aus.

Das folgende Foto zeigt eine Leitungseinführung in eine Leuchtstofflampe, die handwerklich nicht ganz gelungen ist bzw. normativ zumindest Fragen aufwirft. Fragen seitens der Errichter, wie z.B. „Wo steht dazu etwas in der Norm?“, sind keine Seltenheit. In diesem Fachbeitrag sollen deshalb die grundsätzlichen normativen Anforderungen bzw. die Schutzziele erläutert werden, die zu beachten sind, wenn Kabel und Leitungen in elektrische Betriebsmittel eingeführt werden.