Elektrische Anlagen sind keine statischen Anlagen, sie unterliegen einer Alterung bzw. Abnutzung, die u.a. durch bewegte Teile oder Schaltspiele auftreten kann. Meist wird der Alterung einer Anlage mit einer Instandhaltungsstrategie entgegengewirkt. So lassen sich z.B. Schütze oder Motorlager vorsorglich austauschen, bevor ein Schaden eintritt. Doch es gibt auch unvorhersehbare Mängel.

Unvorhersehbare Schäden

Trotz fachgerechter Auslegung einer elektrischen Anlage kann es zu nicht vorhersehbaren Umgebungseinflüssen kommen, die zu Schäden führen. So sind unbeaufsichtigte elektrische Anlagen oft von Vandalismus oder tierischen Untermietern betroffen. In beiden Fällen handelt es sich um Schäden, die nur schwer vorhersehbar sind. Die folgenden Abbildungen zeigen Isolationsschäden, die durch Nagetierfraß in einem Leitungskanal innerhalb einer Schaltanlage entstanden sind. Das Nagetier fiel dabei dem selbst verschuldeten Isolationsschaden zum Opfer.