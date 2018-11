Stromausfälle mit Netzersatzanlagen überbrücken

Wird mehr elektrische Energie benötigt, als eine NEA liefern kann, kann vom Einzel- in den Parallelbetrieb gewechselt werden, indem mehrere Aggregate parallel geschaltet werden. Mithilfe eines elektronischen Synchronoskops oder einer Hell-Dunkel-Schaltung kann sich die Netzersatzanlage mit dem bestehenden Netz synchronisieren. Diese Prozedur ist über das elektronische Synchronoskop automatisiert. Bei einer Hell-Dunkel-Schaltung muss der Vorgang manuell durchgeführt werden. Über Potenziometer werden Spannung und Phasenlage so lange angepasst, bis die Lampen der verwendeten Schaltung leuchten oder erlöschen.

Instandhaltungsmaßnahmen

Die Instandhaltung beinhaltet u.a.:

die elektrische Überprüfung

die Kontrolle des Motors

die Überprüfung und den Wechsel der üblichen Betriebsstoffe (Kühlmittel, Schmier- und Kraftstoffe)

Bei Motorölen sind entsprechende Spezifikationen und Viskositäten der Hersteller zu berücksichtigen. Bei Kühlmitteln muss auf die richtige Frostschutzkonzentration geachtet werden, um auch bei tiefen Außentemperaturen während der Winterzeit den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ebenso sind die Jahreszeiten bei der Kraftstoffwahl von Bedeutung. Denn Dieselkraftstoffe unterscheiden sich saisonal bezüglich ihrer Kältefestigkeit.

Regelmäßige Wartung ist unverzichtbar

Inspektionen und Wartungen sind wichtige Kernpunkte der Instandhaltungsstrategie bei elektrotechnischen Komponenten, um die Verfügbarkeit zu erhöhen und den Abnutzungsvorrat des Aggregats so gut wie möglich zu nutzen. Die regelmäßige Prüfung gliedert sich in die Bereiche Besichtigung, Erprobung, Messung und Protokollierung. Die Regelmäßigkeit dieser Maßnahmen hängt davon ab, ob es sich um ortsfeste Aggregate (d.h. fest installierte) oder ortsveränderliche Netzersatzanlagen handelt. Für die genauen Intervalle und weitere Besonderheiten bei der Überprüfung können die einschlägigen Normen und Richtlinien angewendet werden.

Da vielen Betreibern das Know-how und die Erfahrung hinsichtlich einer Wartung fehlen, wird diese Dienstleistung oft an Hersteller von Netzersatzanlagen vergeben, die regelmäßige Wartungen und Probeläufe unter realen Bedingungen durchführen. Beim Outsourcing sollten entsprechende Maßnahmen und Verantwortlichkeiten detailliert in einem Vertrag festgehalten werden.

NEA als Teil des IT-Grundschutzes

Neben den aufgezeigten Einsatzmöglichkeiten kommen Netzersatzanlagen auch dann zum Einsatz, wenn es um präventive Maßnahmen bei der Energieversorgung von Serverräumen geht. So hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einen IT-Grundschutz-Katalog erstellt. Demnach sollen Netzersatzanlagen eingesetzt werden, um die Verfügbarkeit von Rechenzentren und ihrer digitalen Informationen zu gewährleisten. Sie sollen die Stromversorgung für einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden sicherstellen können. Die Belastung und der Verbrauch während dieser Zeit hängen in erster Linie von der angeschlossenen Last ab. Besonders im Einschaltmoment ist oft ein erhöhter Energiebedarf vorhanden, sodass die Anlage bewusst überdimensioniert sein sollte. Für längere Einsatzzeiten sollte eine zügige Nachversorgung mit allen nötigen Betriebsstoffen sichergestellt sein. Das heißt, dass Tankfahrzeuge einen ungehinderten Zugang zum Aggregat und genügend Bewegungsfreiheit benötigen.

Gefährdungsanalysen

Aus Gefährdungsanalysen ergibt sich der Grad der Verfügbarkeit der einzuspeisenden IT-Anlagen. Je höher die Verfügbarkeit der benötigten Informationen ist, desto höher ist die Redundanz der Netzersatzanlage. Der Einbau eines zweiten oder sogar dritten Aggregats erhöht den finanziellen Aufwand jedoch erheblich. Der kurzzeitige Betrieb eines weiteren mobilen Aggregats ist allerdings sinnvoll, wenn die bestehende Netzersatzanlage, beispielsweise aufgrund von Wartungsarbeiten, nicht zur Verfügung steht.

Autor: Dipl.-Ing. Patrick Stepke