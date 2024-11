Müssen Installationsverteiler der Schutzklasse II entsprechen?

Der User merkte richtig an, dass derartige Verteilerschränke in der Regel von Hausmeistern bedient werden, die keinerlei elektrotechnische Unterweisungen erhalten.

Grundsätzlich müssen typgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (also auch Verteilungen) gemäß DIN EN IEC 61349 -1:2021-10 in geeigneten Schutzklassen ausgeführt sein.

Bildzeichen ist keine klare Anforderung für Schutzklasse 2

Die Anforderungen an Installationskleinverteiler sind eigentlich schon seit einiger Zeit in die DIN EN 60670-24 VDE 0606-24:2014-03 „Dosen und Gehäuse für Installationsgeräte für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen“ gewandert und werden dort definiert. Es wird aber in Bezug auf die Schutzklassen unter dem Thema „Aufschriften“ lediglich gefordert, dass ein Bildzeichen für die Schutzisolierung bei den Aufschriften des Verteilers vorhanden sein muss. Dies ist aber noch keine klare Anforderung dafür, einen Schutzklasse 2-Verteiler einsetzen zu müssen.

Den entscheidenden Hinweis für die Montage eines Schutzklasse 2-Verteilers findet man allerdings indirekt in der DIN 18015-1:2020-05 „Elektrische Anlagen in Wohngebäuden“. In den Begriffserläuterungen dieses Regelwerks ist der Installationskleinverteiler als Stromkreisverteiler aus Metall mit einer Isolierstoffauskleidung oder aus Isolierstoff für Wandaufbau, Wandeinbau oder Hohlwandinstallation beschrieben. Damit wird definiert, dass der Stromkreisverteiler schutzisoliert, also in Schutzklasse 2, auszuführen und entsprechend in dieser Form einzubauen ist.