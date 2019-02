Leitungsanlagen in Rettungswegen sicher installieren

Bei der Installation elektrischer Kabel- und Leitungsanlagen in Rettungswegen muss die Elektrofachkraft besondere Anforderungen und Maßnahmen berücksichtigen. Schutzziel ist eine möglichst lange Nutzung der Rettungswege im Falle eines Brands. Die Anforderungen an elektrische Leitungsanlagen sind unabhängig vom Bundesland in der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) der ARGEBAU zusammengestellt.

Besondere Anforderungen an Leitungsanlagen

Im öffentlichen Bereich „Musterverordnungen/Mustererlässe“ wird die „Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR“ als Download zur Verfügung gestellt.

Diese besonderen Anforderungen können sich auf die folgenden Punkte erstrecken:

Leitungsanlagen in Rettungswegen Hindurchführen von Leitungen durch sog. Brandwände Funktionserhalt von Leitungen für Sicherheitseinrichtungen

Der Begriff „Leitungsanlagen“

Als Leitungsanlagen im Sinne der MLAR werden alle Anlagen aus Kabeln und Leitungen, Hausanschluss-, Steuer-, Regel- und Messeinrichtungen (wie Zählerschränke), Verteilerschränken und Netzgeräten bezeichnet. Zu diesen Leitungsanlagen gehören auch die Befestigungsmaterialien (wie Installationsrohre und Kabelkanäle) sowie Datenverarbeitungsleitungen (wie CAT-Kabel oder Lichtwellenleiter eines EDV-Netzwerks).