Beauftragung, Bestellung oder Benennung – kennen Sie den Unterschied? (Bildquelle: SARINYAPINNGAM/iStock/Getty Images Plus)

Frage aus der Praxis

Wie unterscheiden sich eigentlich Beauftragung, Bestellung und Benennung voneinander? Oder ist das am Ende alles dasselbe?

Antwort des Experten

In § 13 des Arbeitsschutzgesetzes wird ebenso wie in § 13 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ gefordert, dass die Pflichtenübertragung (Unternehmerpflichten) in schriftlicher Form erfolgen muss. Die Schriftform ist eine Ordnungsvorgabe, die sich vorrangig an den Arbeitgeber als Delegierenden richtet. Gestaltungsbeispiele sind in der DGUV Regel 100-001 „Grundsätze der Prävention“ zu finden. Als Erkenntnisquelle dient hier die im April 2018 zurückgezogene DGUV Information 211-001 „Übertragung von Unternehmerpflichten“. Wird die Schriftform nicht eingehalten, so ist dies ein organisatorischer Mangel, den der Arbeitgeber zu vertreten hat.