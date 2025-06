Windenergie nutzen ganz ohne Masten und Rotoren

Schaut man sich derartige Konzepte an – und einige von ihnen sind bereits an das Stromnetz angeschlossen –, fragt man sich, warum wir bislang allein auf starre, turmhohe Windräder gesetzt haben. Denn die Vorteile solcher fliegenden Windkraftanlagen liegen auf der Hand:

Flugwindkraftwerke nutzen Höhenwinde

Neben den auf Flugdrachen beruhenden Lösungen gibt es andere Flugwindkraftwerke – in der Fachwelt als AWES (Airborne Wind Energy Systems) bekannt –, die auf Luftschiffe oder Ballons setzen. Dabei geht es meist um die Nutzung von Höhenwinden, die stärker sind als die bodennahen Luftbewegungen. Mithilfe künstlicher Intelligenz soll die Steuerungssoftware die Flugobjekte für eine optimale Energieausbeute stets in der am besten an die Windbedingungen angepassten Höhe schweben lassen. Solche Flugobjekte können prinzipiell das ganze Jahr über am Himmel schweben und werden nur im Falle eines Sturms oder zur Wartung eingeholt.

Das italienische Unternehmen KiteGen Research hat einen Prototypen installiert, der in Flughöhen von bis zu 10.000 Metern einsetzbar ist und mit insgesamt neun Generatoren eine Spitzenleistung vom 27 Megawatt erreichen soll. Ähnlich wie beim System von EnerKíte wird auch hier die Energie durch den Wechsel von Auf- und Abspulen gewonnen.

Das Magenn Air Rotor System (MARS) setzte auf ultraleichte Gasballons, die der Wind mittels außen angebrachter Rippen in eine Drehbewegung versetzte, welche zur Energiegewinnung genutzt wurde. Die Firma Makani wurde nicht zufällig von Kitesurfern gegründet. Sie nutzte Lenkdrachen, die mit kleinen Propellern optisch einem Flugzeug ähnelten, und wurde lange von Google unterstützt.

Nicht alle Konzepte und Systeme werden sich durchsetzen. Die früheren Internetadressen von Magenn und Makani z.B. stehen heute zum Verkauf. Auch von KiteGen war zuletzt nicht viel Neues zu hören und die prophezeite „Revolution der Windenergienutzung“ ist bislang ausgeblieben. Doch diese Pioniere haben wertvolle Vorarbeiten geleistet und kreative Köpfe werden die vielfältigen Optionen zum Nutzen der Kraft des Winds weiterentwickeln.

Schnelle und flexible Stromversorgung in Katastrophengebieten

Systeme zur Erzeugung elektrischer Energie aus Wind, die ohne hohe Masten und schwere Rotoren auskommen, bestechen auch durch ihre Flexibilität. Denn sie passen in einen Schiffscontainer oder der Flugdrache wird per Lkw geliefert. Das sind entscheidende Faktoren, um in Katastrophengebieten – auch in abgelegenen Regionen – schnell eine erste Stromversorgung aufbauen zu können.

Die Energieausbeute durch derartige Flugwind-Stromerzeuger wird sicherlich nicht flächendeckend die Energieversorgung sicherstellen können. Aber in kleinen Dörfern, abgelegenen Gehöften, auf Inseln oder Halligen könnten solche Lösungen einen wesentlichen Ansatz darstellen, um unabhängig vom Stromnetz zu werden. Auch Skeptiker müssen anerkennen, dass die Investitionskosten gegenüber Windturbinen oder Solarenergie vergleichsweise gering bleiben. Im Kampf gegen den Klimawandel wird man es sich kaum leisten können, auf eine weitere Option zur Nutzung einer erneuerbaren Energie zu verzichten.