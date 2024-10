Thermografie bei AuS und AiN

Frage aus der Praxis

Ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema Arbeiten unter Spannung und stelle mir die Frage: Thermografie – in welche Bereiche soll diese gezählt werden? Ich würde defintiv sagen, dass das in den Bereich „Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile“ fällt. Wie seht ihr das? Irgendwie sagt mir mein Bauch, dass es aber auch in die Richtung Arbeiten unter Spannung gehr. Was ist es nun, oder ist das Defintionssache der VEFK?