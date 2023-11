EMV: elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

EMV schon bei der Herstellung berücksichtigen

Das Ziel des Entwicklungsingenieurs ist, die elektromagnetischen Beeinflussungen zwischen Geräten, Systemen oder Lebewesen so gering zu halten, dass diese in ihrer Funktionalität nicht eingeschränkt werden.

Die Einschränkung der Beeinflussungen ist auch vom Gesetz (EMVG: Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten) gefordert. So wie die Emission von Lärm, Abwasser und Abgasen gesetzlich mit Auflagen versehen ist, so werden auch den Firmen, die elektrische Geräte vertreiben, im Rahmen der Produkthaftung konkrete Auflagen und Grenzwerte gesetzt, nach denen die produzierten Geräte in Bezug auf andere Geräte oder Lebewesen in einem bestimmten Maß elektromagnetisch verträglich sind.

Das bedeutet einerseits, dass die betrachtete elektrische Einrichtung gegenüber ihrer Umgebung unempfindlich genug ist, um nicht selbst in ihrer Funktion beeinträchtigt zu werden und andererseits, dass die elektrische Einrichtung andere Einrichtungen oder Lebewesen nicht beeinträchtigt. Diese Betrachtung muss jedoch neuerdings erweitert werden, da nicht nur mehr einzelne Geräte in Bezug auf ihre Umgebung betrachtet werden. Heute werden meist verschiedene Einrichtungen als Gesamtheit und deren komplexe Wechselwirkung untereinander betrachtet.