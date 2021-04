Der Schukostecker und seine Besonderheiten: Nachfolgesysteme

Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat mit der Norm 60906-1 einen internationalen Standard für 230-V-Wechselstrom-Steckverbinder geschaffen.

Brasilien hat solche Stecker 2010 einführt, allerdings in abgewandelter Form, d.h. in zwei Ausführungen in 4 mm für 10 A und 4,8 mm für 20 A. 20-A-Steckdosen nehmen so auch 10-A-Stecker auf, der umgekehrte Fall ist nicht möglich. Der Standard IEC 60906-1 wurde 1986 von der International Electrotechnical Commission publiziert und ist als Norm in Deutschland erhältlich.

Der Stecker hat drei runde, gleich lange Stifte mit einem Durchmesser von 4,5 mm. Die Mittelpunkte der beiden Außenstifte sind 19 mm voneinander entfernt, der Mittelpunkt des Schutzleiterstifts hat von der Mittellinie einen Abstand von 3 mm. Die Höhe der Steckerfront beträgt 17 mm, die Gesamtbreite 35,5 mm. Die Steckdose liegt in einer Vertiefung von 10 mm oder hat einen 12 mm hohen Rand, um ein Berühren der Stifte des Steckers auszuschließen. Bei unten liegendem PE liegt in der Steckdose der L links, der N rechts. Die beiden Außenstifte haben metallische und abgerundete Spitzen, die auf isolierenden Kunststoffhülsen sitzen. Der Schutzleiterstift besteht durchgehend aus Metall mit einer abgerundeten Spitze.