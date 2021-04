Der Schukostecker und seine Besonderheiten: Adapter

Adapter sind so herzustellen, dass diese die Wandsteckdose nicht mechanisch überlasten. Dazu soll der Adapter nicht weiter als unbedingt nötig in den Raum hineinragen, um den Hebelarm so gering wie möglich zu halten.

Die Adapter sollen eine elektrische und mechanische Überbelastung vermeiden, deshalb ist eigentlich nach DIN VDE 0620-1 nur eine Bauform mit zwei Steckplätzen für Europastecker vorgesehen. In der Praxis sind aber leider auch die folgenden Bauformen anzutreffen, die als kritisch anzusehen sind, weil sich zwei schwere Steckernetzteile einstecken lassen könnten und damit die mechanische Konstruktion überlastet sein kann. Die Norm lässt dies zu, auch ist zu erwarten, dass moderne Netzteile deutlich weniger Gewicht als klassische Netzteile aufweisen werden und so langfristig dieser Einsatz unwahrscheinlicher wird.

Hintergrund: zwei oder mehr Schutzkontaktsteckdosen erlauben das Übereinanderstecken und möglicherweise den Bau so genannter Christbäume, also Stromverteilstellen mit schwer vorhersehbaren mechanischen Hebeln.

Viele Beiträge zu diesem und vielen weiteren Themen finden Sie in dem Produkt „Elektrosicherheit in der Praxis” .

Die Stecker und Steckdosen sind tatsächlich für 16 A geeignet, allerdings nicht für Dauerbelastung! (Achtung: Es gibt auch („Schuko-“)Stecker für den Hausgebrauch mit nur 10 A Bemessungsstrom.) Planer gingen meist von einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,2 und von maximal 10 A pro Steckdose aus. An dieser Stelle erinnern wir uns noch einmal daran, dass z.B. das Hintereinanderschalten von Dreifachsteckdosen verboten ist, um genau diese Effekte zu vermeiden. Der Test in der Norm DIN EN 60320-1 besagt, dass die Stecker-Dose-Kombination bei einem Prüfstrom von 22 A (simulierte volle Belastung, weil ein Leistungsschutzschalter nicht bei 16 A, sondern ja nach Zeit-Strom-Kurve erst erheblich später abschaltet) sich an den kritischen Teilen wie Klemmen und Verbindungsstellen um maximal 45 Grad erwärmen darf! Eine Aussage darüber, was nach 24 Stunden passiert, gibt es nicht. Diese altmodische Aussage deckt sich mit den nationalen Vorgaben wie z.B. DIN 18015-1„Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrundlagen“. In diesem Zusammenhang ist auch der zulässige Spannungsabfall von 3 % zu nennen sowie die Pflicht zur Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (DIN VDE 0100-410).

Es empfiehlt sich, für Steckdosen, die möglicherweise für das Laden von Fahrzeugen benutzt werden, einen größeren Querschnitt (statt 1,5 mm2 dann 2,5mm2) und wenn möglich – oder akzeptiert – einen CEE16A (blauer Campingstecker) zu verwenden, da dieser höhere Ströme besser verträgt als der gewöhnliche Schukostecker. Der blaue Campingstecker verfügt über bessere und größere Kontaktflächen und hat sich auf Campingflächen und in Yachthäfen international durchgesetzt.

Wenn Ihr Kunde dennoch eine klassische deutsche Steckdose für sein Ladekabel nutzen möchte, überzeugen Sie ihn möglichst von einer 2,5-mm2- statt 1,5-mm2-Zuleitung. Dafür spricht

die geringere Temperaturabhängigkeit . Wenn sich im Sommer beispielsweise die Hauswand auf 35 Grad erwärmt, wird es mit der zusätzlichen Belastungswärme schnell kritisch (je 10 Grad Erwärmung etwa 14 % weniger Stromtragfähigkeit).

. Wenn sich im Sommer beispielsweise die Hauswand auf 35 Grad erwärmt, wird es mit der zusätzlichen Belastungswärme schnell kritisch (je 10 Grad Erwärmung etwa 14 % weniger Stromtragfähigkeit). der auch bei langen Leiten bessere Kurzschlussschutz durch größere Querschnitte , da schnell höhere Ströme und damit ein schnelleres Abschalten ermöglicht werden.

, da schnell höhere Ströme und damit ein schnelleres Abschalten ermöglicht werden. bei einem größeren Querschnitt als erwartet werden sowohl Elektriker als auch Bastler in der Regel stutzig und ahnen, dass die vorliegende Steckdose nicht für die Gartenlampe, sondern für eine professionelle Leistungsanwendung gedacht war.

Mit einem blauen Caravanstecker bzw. einer blauen Buchse gehen Sie hier auf Nummer sicher. Und vielleicht ist dieses Vorgehen in einigen Jahren ja auch die Regel.