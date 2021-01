Meister oder Techniker: Welche Weiterbildung ist besser für mich?

Um eine mehrjährige Weiterbildung zu finanzieren, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Hilfe durch den Staat in Form des Meister-Bafögs bzw. jetzt Aufstiegs-BAföG. Bei größeren Firmen beteiligt sich auch oft das Unternehmen an den Fortbildungskosten.

Ausbildung zum Techniker der Elektrotechnik

Der zweite Weg zur Weiterqualifizierung ist der staatlich geprüfte Techniker. Der wird in der Regel an Fachschulen für Technik angeboten, die in Berufskollegs eingebettet sind. Dabei kann man unterschiedliche Fachrichtungen, wie Elektrotechnik oder Maschinenbau, wählen. Im Bereich Elektrotechnik stehen z.B. Systemkomponenten und Anlagen der elektrischen Energietechnik im Vordergrund, insbesondere Anlagen, Netze und Maschinen zur Erzeugung, Umformung, Verteilung und Steuerung elektrischer Energie. Der Lehrplan ist in schulischer Form organisiert, d.h. mit festen Stundenplänen und Klassenräumen. Daneben bieten viele Fachschulen Zusatzqualifikationen an, wie den Ausbildungsschein für Ausbilder oder Qualitätsmanagement.

Jede Ausbildung kostet. Beim staatlich geprüften Techniker fallen im Allgemeinen keine Schulgebühren an. Dennoch bleibt die Frage, wie der Lebensunterhalt während einer zweijährigen Technikerausbildung in Vollzeit finanziert werden soll.

Zur Prüfung gehört auch eine Projektarbeit

Die Technikerausbildung schließt mit einem einheitlich geregelten Prüfungsexamen ab. Dazu zählt auch eine Projektarbeit, die zeigen soll, dass die Schüler in der Lage sind, eine praxisnahe Aufgabenstellung aus ihrem Bereich innerhalb einer bestimmten Zeit selbstständig zu lösen. Dabei sollen sowohl Fachwissen als auch Managementkompetenzen wie Kosten- und Zeitplanung angewendet werden. Wer sich für diese Weiterbildung interessiert und sich informieren möchte, der kann sich am Tag der offenen Tür umschauen oder das Gespräch mit einem Beratungslehrer der jeweiligen Fachschule suchen.

