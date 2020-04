Welche Grenzwerte gelten für Berührungsspannung?

Wenn Sie an einer elektrischen Anlage die Berührungsspannung messen, müssen Sie bestimmte Grenzwerte kennen. Für gesunde Erwachsene darf die Berührungsspannung laut VDE 0100-410 („Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag“) maximal 50 V bei Wechselspannung (AC) bzw. 120 V bei Gleichspannung (DC) betragen. Für Kinder (Spielzeug), Nutztiere, im Gartenbau und in der Landwirtschaft sind die Werte niedriger: Hier liegen die Obergrenzen bei 25 V (AC) und 60 V (DC). Diese Werte gelten auch in medizinisch genutzten Räumen.

Wer darf die Berührungsspannung messen?

Die Berührungsspannung darf nur von Elektrofachkräften gemessen werden. Zudem dürfen Sie nur mit einem nach VDE 0413-6 („Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen“) geeigneten Messgerät die Berührungsspannung messen. Bei diesen Messgeräten entspricht der Innenwiderstand der Körperimpedanz des Menschen (ca. 1.000 Ω) bzw. von Nutztieren (ca. 500 Ω).

RCD-/Fehlerstromschalter: Schutz vor Berührungsspannung

Tritt bei einem Fehler eine gefährlich hohe Berührungsspannung auf, so muss sich die Stromversorgung automatisch abschalten, z.B. mithilfe einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD). Die maximale Abschaltzeit bei einer Nennspannung von 230 V ist dabei auf 0,4 Sekunden festgelegt. Um zu messen, bei welchem Fehlerstrom die Anlage tatsächlich abschaltet, muss der Strom bei der Prüfung stetig ansteigen.

Berührungsstrom und Berührungsspannung messen: drei Methoden

Um den Berührungsstrom zu messen, gibt es drei Methoden: